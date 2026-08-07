/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ 340 கிலோ புகையிலை காருடன் பறிமுதல்
ADDED : ஜூலை 30, 2026 02:08 AM
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தீவட்டிப்பட்டி: தீவட்டிப்பட்டி போலீசார், நேற்று பொம்மிடி - சேலம் மாநில நெடுஞ்சாலையில் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டனர்.
கொங்கரப்-பட்டி அருகே, பதிவெண் இல்லாத, 'ஸ்விப்ட்' கார் நிறுத்தப்பட்-டிருந்தது. போலீசாரை கண்டதும், அங்கிருந்த கும்பல், காரை விட்டு தப்பினர். பின் காரை சோதனையிட்டதில், ஹான்ஸ் உள்-ளிட்ட புகையிலை பொருட்கள், 340 கிலோ இருப்பது கண்டுபி-டிக்கப்பட்டது. காருடன் புகையிலை பொருட்களை பறிமுதல் செய்த போலீசார், தப்பிய கும்பலை தேடி வருகின்றனர்.