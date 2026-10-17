/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ சாலையில் கிடந்த ரூ.35,000 மாணவர்களுக்கு பாராட்டு
ADDED : அக் 17, 2026 04:17 AM
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சேலம்: சேலம், ஜாரி கொண்டலாம்பட்டி அரசு ஆண்கள் மேல் நிலைப்பள்ளி, 9ம் வகுப்பு மாணவர்கள் தமிழ், 14, ரிஷிவந்த், 14. இவர்கள் மதிய உணவு சாப்பிட, நேற்று வீட்டுக்கு நடந்துசென்று கொண்டிருந்தனர்.
சந்தைப்பேட்டை முருகன் கோவில் அருகே சென்றபோது, பண்டல் போன்று கிடந்த பிளாஸ்டிக் கவரை எடுத்து பார்த்தபோது, கட்டுக்கட்டாக பணம் இருந்தது.உடனே பண பண்டலை எடுத்துச்சென்று, தலைமையாசிரியர் துரை சாமியிடம் கொடுத்து, கீழே கிடந்தது குறித்து தெரிவித்தனர்.
பின் அவர், மாணவர்களை அழைத்துக்கொண்டு, கொண்டலாம்பட்டி ஸ்டேஷனுக்கு சென்று, பணத்தை ஒப்படைத்து, உரியவரிடம் ஒப்படைக்கும்படி கூறினார்.
பணத்தை எண்ணி பார்த்ததில், 35,000 ரூபாய் இருந்தது. அதை தவற விட்டவர்களிடம் வழங்க நடவடிக்கை மேற்கொண்ட போலீசார், இரு மாணவர்களின் நேர்மையை பாராட்டினர்.