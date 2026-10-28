/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/தொழிலாளியிடம் பணம் பறித்த 4 பேர் கைது
ADDED : அக் 28, 2026 05:47 AM
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சேலம்: சேலம் கன்னங்குறிச்சி மோட்டாங்குறிச்சியை சேர்ந்தவர் விஜய், 25 கூலி தொழிலாளி.
இவர் நேற்று காலை இருட்டுக்கல் முனியப்பன் கோவிலுக்கு, புளியந்தோப்பு வழியாக சென்றார்.
அப்போது, நான்கு பேர் வழி மறித்து கத்தி மற்றும் இரும்பு கம்பியை காட்டி மிரட்டி, விஜயிடம் இருந்து, 1,500 ரூபாய் மற்றும் மொபைல் போனை பறித்து கொண்டு தப்பினர்.இதுகுறித்து வீராணம் போலீசார் விசாரித்து, சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளிகளான அல்லிக்குட்டையை சேர்ந்த ஆனந்த், 27, மோகன சூர்யா, 23, காந்தி நகரை சேர்ந்த கோகுல், 23, மற்றும் வாய்க்கால் பட்டறையை சேர்ந்த ஸ்ரீகுமரன், 19, ஆகிய நான்கு பேரை கைது செய்தனர்.