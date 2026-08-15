670 'போதை' மாத்திரைகள் பறிமுதல் இளைஞர்களுக்கு விற்ற 4 பேர் கைது
670 'போதை' மாத்திரைகள் பறிமுதல் இளைஞர்களுக்கு விற்ற 4 பேர் கைது
ADDED : ஆக 14, 2026 04:33 AM
சேலம்: சேலம், அன்னதானப்பட்டி போலீசார் நேற்று காலை தாதகாப்-பட்டி கேட்டில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது சந்தேகத்துக்கு இடமாக நின்றிருந்த, 2 பேரை பிடித்து விசாரித்ததில், தாதகாப்பட்டியை சேர்ந்த தனுஷ், 32, தர்-மபுரி மாவட்டம் அரூரை சேர்ந்த பார்த்திபன், 36, என தெரிந்தது. அவர்களது பையை சோதனை செய்ததில், 420 போதை மாத்தி-ரைகள், அரை கிலோ கஞ்சா இருந்தன.அதுகுறித்து விசாரித்தபோது, இளைஞர்களுக்கு விற்க வைத்தி-ருந்தது தெரிந்தது. இருவரையும் கைது செய்த போலீசார், மாத்-திரை, கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர்.
அதேபோல் லைன்மேடில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டபோது, 2 பேரை பிடித்து விசாரித்ததில், லைன்மேடை சேர்ந்த முஸ்தபா, 26, வலசையூர் ஹெரின், 25, என்பதும், இருவரும் ரயில் மூலம் புனே சென்று, அங்கு ஒரு வலி நிவாரணி மாத்திரையை, 30 ரூபாய்க்கு வாங்கி, இங்கு வந்து, 300 ரூபாய்க்கு இளைஞர்க-ளுக்கு விற்று வந்தது தெரிந்தது.
இருவரையும் கைது செய்த போலீசார், அவர்களிடம், 250 மாத்-திரைகளை பறிமுதல் செய்தனர்.