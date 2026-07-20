/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ ரூ.1.4 லட்சம் திருட்டு சிறுவன் உள்பட 4 பேர் கைது
ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:14 AM
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சேலம்:சேலம், தாதகாப்பட்டியை சேர்ந்தவர் சையத் இப்ராகிம், 51. பில்லுக்கடை பஸ் ஸ்டாப் அருகே சூப்பர் மார்க்கெட் வைத்-துள்ளார். கடந்த, 17 இரவு, சூப்பர் மார்க்கெட்டை பூட்டிச்-சென்றார். நேற்று முன்தினம் காலை வந்தபோது, பூட்டு உடைக்-கப்பட்டிருந்தது. அதிர்ச்சியடைந்து உள்ளே சென்று பார்த்தபோது, 1.4 லட்சம் ரூபாய், மொபைல் போன் திருடுபோனது தெரிந்தது.
சையத் இப்ராகிம் புகார்படி, அன்னதானப்பட்டி போலீசார், 'சிசி-டிவி' காட்சிகளை ஆய்வு செய்ததில், நள்ளிரவில் மர்ம நபர்கள் புகுந்து திருடிச்சென்றது தெரிந்தது. விசாரணையில் அவர்கள், சேலம், கருவாட்டு மண்டியை சேர்ந்த வேலவன், 22, தாதகாப்-பட்டி, தாகூர் தெரு குபேந்திரன், 20, வேலு தெரு ஆனஸ்ட்ராஜ், 20, மற்றும் 17 வயது சிறுவன் என தெரிந்தது. தொடர்ந்து, 4 பேரையும் நேற்று போலீசார் கைது செய்தனர்.