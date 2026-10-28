550 கிலோ வெள்ளி கொள்ளை வழக்கில் 4 பேரிடம் விசாரணை

ADDED : அக் 28, 2026 05:42 AM
சேலம்: சேலம் பள்ளப்பட்டியில், 550 கிலோ வெள்ளி கொள்ளை வழக்கில், 5 பேரை கைது செய்து, 323 கிலோ வெள்ளி பொருட்கள் மீட்கப்பட்ட நிலையில், மேலும் நான்கு பேரை பிடித்து
விசாரிக்கின்றனர்.
சேலம், பள்ளப்பட்டி சின்னேரி வயல்காட்டை சேர்ந்த பாலசுப்பிரமணியம் என்பவரது வெள்ளி பட்டறையில் கடந்த, 17ல், 13 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான, 550 கிலோ வெள்ளி பொருட்களை மர்ம நபர்கள் கொள்ளையடித்து சென்றனர். பள்ளப்பட்டி போலீசார் விசாரித்து, கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட அபி ேஷக், ஸ்ரீதர், ஞானபிரகாசம், அண்ணாமலை மற்றும் அருண்குமார் ஆகிய 5 பேரை கைது செய்து அவர்களிடம் இருந்து, 323 கிலோ வெள்ளி பொருட்களை மீட்டனர். இந்நிலையில் பள்ளப்பட்டி போலீசார், நேற்று சேலம் அம்மாபேட்டையை சேர்ந்த ராஜாராம். 55, மனோஜ், 35, சின்னேரி வயல்காட்டை சேர்ந்த சகோதரர்கள் தங்கராஜ், 56, மகேந்திரன், 52, ஆகிய நான்கு பேரிடம் விசாரிக்கின்றனர்.