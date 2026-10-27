/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ 40 மாணவர்கள் பங்கேற்றனர். வார்டன்களுக்கு 'மெமோ'
ADDED : செப் 29, 2026 06:19 AM
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சேலம்; ஓமலுார் கிளை சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த ரவுடி ஷாஜகான், ஜாமினில் வந்தார். சில நாட்க-ளுக்கு முன் நள்ளிரவில், அச்சிறைக்கு கூட்டாளி-களுடன் சென்று கதவை தட்டினார். சீப் ஹெட் வார்டன் விஜயகுமார், ஏட்டு பாண்டிகுமார் வந்து கேட்டபோது, ஷாஜகான் தகராறு செய்தார்.
தொடர்ந்து அவர் தாக்கியதில், பாண்டிகுமார் பல் உடைந்தது. ஓமலுார் போலீசார், ஷாஜகானை தேடுகின்றனர். இந்நிலையில் விஜயகுமார், பாண்டிகுமாருக்கு, சிறை எஸ்.பி., வினோத், நேற்று, 'மெமோ' கொடுத்து விளக்கம் கேட்டுள்ளார்.