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415 கிலோ புகையிலை பறிமுதல் ஆந்திரா வாலிபருக்கு 'காப்பு'
415 கிலோ புகையிலை பறிமுதல் ஆந்திரா வாலிபருக்கு 'காப்பு'
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:23 AM
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சேலம்:சேலம், கிச்சிப்பாளையம் போலீசார், குதிரைப்பாலிக்காடு அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி அருகே, நேற்று வாகனச்சோதனை நடத்தினர். அப்போது வந்த, 'ஸ்விப்ட் டிசையர்' காரை நிறுத்தி சோதனை செய்தபோது, 'ஹான்ஸ்' உள்ளிட்ட புகையிலை பொருட்கள் இருந்தன
. விசாரணையில் ஆந்திரா மாநிலம் மேற்கு கோதாவரி, கொய்யால குடத்தை சேர்ந்த ஜக்தா ராம், 29, என்பவர், வெளிமாநிலங்களில் புகையிலை பொருட்களை வாங்கி, சேலத்தில் அதிக விலைக்கு விற்க கொண்டு வந்தது தெரியவந்தது. 2.25 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில், 415 கிலோ புகையிலை பொருட்களை, காருடன் பறிமுதல் செய்த போலீசார், ஜக்தா ராமை கைது செய்தனர்.