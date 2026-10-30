புதுரோடில் கொலை எதிரொலி ரவுடிகள் உள்பட 42 பேர் கைது
புதுரோடில் கொலை எதிரொலி ரவுடிகள் உள்பட 42 பேர் கைது
ADDED : அக் 29, 2026 03:51 AM
சேலம்: சேலம், சூரமங்கலம் அருகே புது ரோடில், ரவுடி டேவிட் கொலை செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து, மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் பாபு, குற்றச்சம்பவங்களை தடுக்கும் நடவடிக்கையாக ரவுடிகள், சந்தேக நபர்களை கண்டறிந்து கைது செய்ய, தனிப்படை அமைத்து உத்தரவிட்டார். அதன்படி நேற்று முன்தினம், மாநகர் முழுதும் போலீசார், தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டு கொலை, திருட்டு, வழிப்பறி உள்பட பல்வேறு வழக்குகளில் தொடர்புடைய, 20 ரவுடிகளை கைது செய்தனர். தொடர்ந்து நேற்று, 22 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
இதுகுறித்து போலீசார் கூறுகையில், ‘கொலை வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட ரவுடிகளான கிச்சிப்பாளையம் சூர்யா, சஞ்சய், கார்த்திகேயன், ஆட்டையாம்பட்டி சந்தோஷ்குமார், பிரபு, கன்னங்குறிச்சி மணிகண்டன், வீராணம் கனகராஜ், கொலை முயற்சி வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட அம்மாபேட்டை தினேஷ், விக்ரம், ஆள்கடத்தலில் தொடர்புடைய அயோத்தியாப்பட்டணம் வினோத் உள்ளிட்ட ரவுடிகள், சந்தேக நபர்கள் என, 42 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். மக்கள் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த, குற்றச்செயல்களில் ஈடுபடுவோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்’ என்றனர்.