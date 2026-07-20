/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ காய்கறி வியாபாரியிடம் 5 பவுன் தாலி பறிப்பு
ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:14 AM
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சேலம்: சேலம், கருப்பூர் அருகே திடீர் பட்டணத்தை சேர்ந்த, ராஜேந்-திரன் மனைவி சாரதா, 51. அங்குள்ள முருகன் கோவில் அருகே காய்கறி கடை வைத்துள்ளார்.
நேற்று காலை, 7:20 மணிக்கு வியா-பாரத்தில் ஈடுபட்டிருந்தார். ஒருவர் பைக்கில் வந்து, ஹெல்மெட் அணிந்த நிலையில், தேங்காய் கேட்டுள்ளார். சாரதா எடுக்க முயன்றபோது, அவர் அணிந்திருந்த, 5 பவுன் தாலி சங்கிலியை பறித்துக்கொண்டு, பைக்கில் தப்பிவிட்டார். தொடர்ந்து சாரதா புகார்படி, கருப்பூர் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.