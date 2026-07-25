'தி காவிரி கல்வியியல் கல்லுாரியில் 5,000- ஆசிரியர்கள் உருவாக்கம்'
'தி காவிரி கல்வியியல் கல்லுாரியில் 5,000- ஆசிரியர்கள் உருவாக்கம்'
ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:18 AM
மேச்சேரி; மேச்சேரி, தி காவிரி கல்வி நிறுவன சேர்மன் அன்பழகன், செயலர் இளங்கோவன் கூறியதா-வது: தி காவிரி கல்வி அறக்கட்டளை, பல்வேறு கல்வி நிறுவனங்களை ஒரே வளாகத்தில், தனித்-தனி கட்டமைப்புகளுடன் நிர்வகித்து வருகிறது. பொறியியல், பாலிடெக்னிக், கலை அறிவியல், கல்வியியல், நர்சிங், பிசியோதெரபி, பார்மஸி ஆகிய கல்லுாரிகள் தனி சிறப்புடன் செயல்படு-கின்றன.
நவீன ஆய்வகங்கள், நுாலகங்கள், அறிவுத்திறன் பயிற்சி கூடங்கள் மற்றும் இயற்கை எழில் கொஞ்சும் அமைதியான சூழல் ஆகியவை இக்-கல்வி நிறுவனங்களின் தனித்துவம்.தொழில்நுட்பம் மற்றும் பொறியியல் கல்லுா-ரியில், 10 இளங்கலை பட்டப்படிப்புகள் 6 முது-கலை பட்டப்படிப்புகள் கற்பிக்கப்படுகின்றன. மாணவர்களின் வேலைவாய்ப்பை உறுதிப்ப-டுத்த, முன்னணி நிறுவனங்களுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டு, சிறப்பு திறன் மேம்பாட்டு வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன. இதே கல்லுாரி வளாகத்தில் உள்ள பாலிடெக்னிக்கில் படித்த மாணவர்கள், தமிழகம் முழுதும் உள்ள பல்வேறு முன்னணி தொழில் நிறுவனங்களில் பணிபுரிகின்றனர்.
கலை அறிவியல் கல்லுாரி யில், 11 இளங்கலை பட்டப் படிப்பு, 2 முதுகலை பட்டப்படிப்புகளுடன் மாணவர்களுக்கு சிறந்த உயர்கல்வி வழங்கப்படுகிறது.கல்வியியல் கல்லுாரியில், இதுவரை, 5,000-க்கும் மேற்பட்ட சிறந்த ஆசிரியர்-களை உருவாக்கி, கல்விச்சேவைக்கு அர்ப்ப-ணித்துள்ளது. நர்சிங் கல்லுாரியில், திறமையான பேராசிரியர்களால் கற்பிக்கப்படுகிறது. இளங்-கலை பிசியோதெரபியில் தற்போது, 200-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள படித்து வருகின்றனர். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.