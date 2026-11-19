550 கிலோ வெள்ளி கொள்ளை வழக்கில் கைதான 2 பேர் குண்டர் சட்டத்தில் கைது
550 கிலோ வெள்ளி கொள்ளை வழக்கில் கைதான 2 பேர் குண்டர் சட்டத்தில் கைது
ADDED : நவ 18, 2026 05:56 AM
சேலம்:சேலம்
பள்ளப்பட்டியில் உள்ள வெள்ளி பட்டறையில், 550 கிலோ வெள்ளி பொருட்களை
கொள்ளையடித்த வழக்கில், 2 பேரை போலீசார் குண்டர் சட்டத்தில் கைது
செய்தனர்.
சேலம், பள்ளப்பட்டி சின்னேரி வயல்காட்டில்
கார்த்திகேயன் என்பவருக்கு சொந்தமான வெள்ளி பட்டறை உள்ளது. இங்கு
கடந்த அக்., 12ம் தேதி நள்ளிரவில் புகுந்த மர்ம கும்பல், காவலாளியை
தாக்கிவிட்டு, 550 கிலோ வெள்ளி பொருட்களை திருடி சென்றது.
இதுகுறித்து
பள்ளப்பட்டி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, திருவாரூர் மாவட்டத்தை
சேர்ந்த முருகானந்தம், 47, கோவையை சேர்ந்த அபிஷேக், 21, ஆகியோரை கைது
செய்தனர். இவர்களிடம் இருந்து பெரும்பாலான வெள்ளி பொருட்கள் பறிமுதல்
செய்யப்பட்டன. தொடர்ந்து இருவரும் சேலம் மத்திய சிறையில்
அடைக்கப்பட்டனர்.
இதில் முருகானந்தம் மீது பல்வேறு
மாவட்டங்களில், 100க்கும் மேற்பட்ட திருட்டு வழக்குகள் உள்ளன. அபிஷேக்
மீது செட்டிபாளையம் காவல் நிலையத்தில் ஒரு கொலை வழக்கும், அன்னுார்
காவல் நிலையத்தில் ஒரு கொள்ளை வழக்கும் உள்ளது. இவர்கள் ஜாமினில் வெளியே
வந்து தொடர்ந்து குற்ற சம்பவங்களில் ஈடுபட்டு வந்ததால், இருவரையும்
குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்ய, சேலம் போலீஸ் கமிஷனர் பாபு
உத்தரவிட்டுள்ளார்.