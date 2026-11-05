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56 பவுன் திருடியவருக்கு 9 மாத சிறை

56 பவுன் திருடியவருக்கு 9 மாத சிறை

ADDED : நவ 04, 2026 06:21 AM

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ADDED : நவ 04, 2026 06:21 AM

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சேலம்:சேலம், நரசோதிப்பட்டியை சேர்ந்த சிவகுமார் என்பவரது வீட்டில், 2025 செப்., 11ல், 56 பவுன் நகைகள், 95,000 ரூபாய் திருடுபோனது.

அவர் புகார்படி, சூரமங்கலம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் காவேரிப்பட்டணம் அருகே திம்மாபுரத்தை சேர்ந்த தர்மராஜி, 46, என்பவரை கைது செய்தனர். இந்த வழக்கு சேலம் ஜே.எம்.எண்: 2ல் நடந்தது. அதில் தர்மராஜிக்கு, 9 மாத சிறை தண்டனை வழங்கி, நீதிபதி நேற்று உத்தரவிட்டார்.

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