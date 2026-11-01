/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/மர்ம விலங்கு கடித்து 6 ஆடுகள் பலி
ADDED : அக் 31, 2026 06:02 AM
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இடைப்பாடி:இடைப்பாடி
அருகே சின்னமுனியன்வளவை சேர்ந்த, விவசாயி முனியப்பன், 50. இவர்,
20க்கும் மேற்பட்ட ஆடுகளை வளர்த்தார். நேற்று முன்தினம் இரவு, வீடு முன்
உள்ள பட்டியில் ஆடுகளை அடைத்தார். இடப்பற்றாக்குறையால், 6 ஆடுகளை
மட்டும், வீடு முன் கட்டி வைத்திருந்தார்.
நேற்று காலை
பார்த்தபோது, வீடு முன் கட்டப்பட்டிருந்த, 6 ஆடுகளையும் மர்ம
விலங்கு கடித்து இறந்தது தெரியவந்தது. முனியப்பன் தகவல்படி,
வருவாய், கால்நடைத் துறையினர் விசாரிக்கின்றனர்.