/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/தேனி சிறையில் தப்பி சிக்கிய 6 கைதிகள் சேலத்தில் அடைப்பு
தேனி சிறையில் தப்பி சிக்கிய 6 கைதிகள் சேலத்தில் அடைப்பு
தேனி சிறையில் தப்பி சிக்கிய 6 கைதிகள் சேலத்தில் அடைப்பு
ADDED : நவ 02, 2026 02:02 AM
அ நிறம் | அளவு
சேலம்: தேனி சிறையில் தப்பிய கைதிகளை, சமீபத்தில் போலீசார் பிடித்து கைது செய்தனர். அவர்கள் மீண்டும் தப்பிச்செல்லாமல் இருக்க, வெவ்வேறு சிறைகளுக்கு அனுப்ப சிறைத்துறை நிர்வாகம் உத்தரவிட்டது.
அதன்படி, 6 கைதிகள், நேற்று முன்தினம் போலீஸ் பாதுகாப்புடன் சேலம் மத்திய சிறைக்கு கொண்டு வந்து அடைக்கப்பட்டனர். 6 பேரும் தனித்தனி அறைகளில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தவிர, 6 கைதிகளை வேறு எந்த கைதிகளும் சந்திக்க முடியாதபடி, கூடுதலாக போலீசார் கண்காணிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.