/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/6 உழவர் சந்தையில் இயற்கை பொருட்கள் விற்பனை தொடக்கம்
6 உழவர் சந்தையில் இயற்கை பொருட்கள் விற்பனை தொடக்கம்
6 உழவர் சந்தையில் இயற்கை பொருட்கள் விற்பனை தொடக்கம்
ADDED : நவ 02, 2026 02:01 AM
அ நிறம் | அளவு
சேலம்: சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள, 13 உழவர் சந்தைகளில், அஸ்தம்பட்டி, ஆத்துார், தம்மம்பட்டி, இளம்பிள்ளை, இடைப்பாடி, மேட்டூர் ஆகிய உழவர்
சந்தைகளில் இயற்கை விளைபொருட்கள், வாரம் ஒருநாள் விற்பனை நேற்று தொடங்கப்பட்டது.
இயற்கை விவசாயிகள், 14 பேர் கொண்டு வந்த காய்கறி, பழங்கள், மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் என, 1,165 கிலோ மதிப்பில் பொருட்கள், 76,920 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டன. 480 நுகர்வோர் பயனடைந்தனர்.முன்னதாக அஸ்தம்பட்டி சந்தையில், வேளாண் வணிக துணை இயக்குனர் சுஜாதா; தம்மம்பட்டி உழவர்
சந்தையில் விதை ஆய்வு துணை இயக்குனர் சித்ரா தொடங்கி வைத்தனர். சென்னை உதவி இயக்குனர் செல்வ லட்சுமி, வேளாண் விற்பனை குழு முதுநிலை செயலர் சுரேஷ்பாபு உள்பட
பலர் பங்கேற்றனர்.