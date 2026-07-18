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/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ 620 கிலோ புகையிலை காருடன் பறிமுதல்: டிரைவருக்கு 'காப்பு'

620 கிலோ புகையிலை காருடன் பறிமுதல்: டிரைவருக்கு 'காப்பு'

620 கிலோ புகையிலை காருடன் பறிமுதல்: டிரைவருக்கு 'காப்பு'

ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:08 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:08 AM

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சேலம்; சேலம், அஸ்தம்பட்டி போலீசார், நேற்று முன்-தினம் அதே பகுதியில் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டனர்.

அப்போது வந்த, 'இண்டிகா' காரை நிறுத்தி சோதனை செய்தபோது, புகையிலை பொருட்கள் இருந்தன. விசாரணையில், கார் டிரைவர், வாழப்பாடி, அனுப்பூர், ராம் நகரை சேர்ந்த செல்வராஜ், 46, என்பதும், வெளி மாநி-லத்தில் இருந்து புகையிலை பொருட்களை கடத்தி வந்து, சேலம் மாநகரின் பல்வேறு பகுதிக-ளுக்கு விற்று வந்ததும் தெரிந்தது. அவரை கைது செய்த போலீசார், 3 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் புகையிலை பொருட்களையும், காரையும் பறி-முதல் செய்தனர்.

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