சப்த கன்னியராக பாவித்து 7 குழந்தைகளுக்கு பூஜை

ADDED : அக் 17, 2026 04:14 AM
ஓமலுார்; நவராத்திரி விழாவை ஒட்டி, ஓமலுார், கடை வீதி பெரிய மாரியம்மன் கோவிலில் தினமும் அம்மனுக்கு அலங்காரம் செய்யப்படுகிறது.
அதன்படி, 6ம் நாளான நேற்று, 6 முதல் 10 வயது வரை உள்ள, 7 பெண் குழந்தைகளை, 'சப்த' கன்னியராக பாவித்து, அவர்களை கோவில் வளாகத்தில் அமர வைத்து, கொலு பூஜை செய்து அவர்களுக்கு மங்கல பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன.சப்த கன்னியரான குழந்தை களை, திரளான பக்தர்கள் வழிபட்டனர். நவராத்திரி பாடல்களை, பக்தர்கள் பாடினர். அனைவருக்கும் பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது. மூலவர் அம்மன், சிறப்பு அலங்காரத்தில் அருள்பாலித்தார்.
அதேபோல் ஆத்துார், கோட்டை செல்லியம்மன் கோவிலில் நவராத்திரி பூஜை நடந்தது. அப்போது வராகி, ராஜேஸ்வரி, கவுமாரி, பிராம்மி, மகேஸ்வரி, வைஷ்ணவி, இந்திராணி, சாமுண்டீஸ்வரி உள்ளிட்ட சப்த கன்னியர் மற்றும் செல்லியம்மன், அய்யனார், விநாயகருக்கு அபிேஷக பூஜை நடந்தது. தொடர்ந்து சப்த கன்னியர் உள்ளிட்ட சுவாமிகள், புஷ்ப அலங்காரத்தில் அருள்பாலித்தனர். ஆத்துார், கோட்டை மதுரகாளியம்மன், பெரிய மாரியம்மன், விநாயகபுரம் சமயபுரத்து மாரியம்மன், தம்மம்பட்டி காசி விஸ்வநாதர் உள்ளிட்ட கோவில்களில் நவராத்திரி பூஜை நடந்தது.
தங்க கவசம்
தாரமங்கலம் கண்ணனுார் மாரியம்மன் கோவிலில் சிறப்பு பூஜை நடந்தது. அம்மனுக்கு வாசனை திரவியங்களால் அபிஷேகம், அலங்காரம் செய்து தீபாராதனை காட்டப்பட்டது.
மாலை உற்சவர் அம்மனுக்கு, தங்க கவச அலங்காரம் செய்து சிம்ம வாகனத்தில் வைத்து, தீபாராதனை காட்டபட்டது. ஏராளமான பக்தர்கள் தரிசித்தனர்.
அறிவு கொலு
கொங்கணாபுரம்,
எட்டிக்குட்டைமேடு அரசு நடுநிலைப்பள்ளியில், புத்தகங்களால் கொலு வைத்து பூஜை செய்யப்பட்டது.
பின் புத்தகம் வாசிப்பது குறித்தும், எதிர் காலத்தில் எழுத்தாளராக வேண்டும் என்பது குறித்தும், மாணவ, மாணவியர் உறுதிமொழி
ஏற்றனர். தலைமை ஆசிரியர் ஜெகநாதன், பள்ளி மேலாண் குழுவினர், பெற்றோர்
பங்கேற்றனர்.