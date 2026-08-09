2 வீடுகளில் கொள்ளையடித்த வழக்கு 7 பேரை காவலில் எடுத்து விசாரணை
2 வீடுகளில் கொள்ளையடித்த வழக்கு 7 பேரை காவலில் எடுத்து விசாரணை
ADDED : ஆக 09, 2026 04:46 AM
கெங்கவல்லி:கெங்கவல்லி அருகே மண்மலை, பாலக்காடை சேர்ந்தவர் கணேசன். அரசு பள்ளியில் உதவியாளராக
பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர்.
கூடமலை, சிட்டம்பட்டிகுட்டையை
சேர்ந்தவர் மலர்விழி. இந்த இருவரது வீடுகளில், கடந்த, 18 இரவில்
புகுந்த கும்பல், 14 பவுன் நகைகள், 1.50 லட்சம் ரூபாயை
கொள்ளையடித்துச்சென்றனர். இதுதொடர்பாக கெங்கவல்லி மற்றும்
தம்மம்பட்டி போலீசார் வழக்குப்பதிந்தனர்.
தம்மம்பட்டி
போலீசார், செந்தாரப்பட்டி சஞ்சய், 21, அவரது தம்பி சந்துரு, 19,
ரகுநாத், 23, திருச்சி, பொன்மலை அலெக்சாண்டர் சாம்சன், 31, கவுதம், 22,
விநாயகமூர்த்தி, 21, விஜய், 20, ஹரிசங்கர், 19, என, 8 பேரை கைது செய்து
சேலம் மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.
அதே நபர்கள் தான், கூடமலையில்
நடந்த கொள்ளை வழக்கிலும் தொடர்புடையவர்கள் என விசாரணையில்
தெரிந்தது. இதில் ஹரிசங்கர் தவிர்த்து மற்ற, 7 பேரையும் காவலில் எடுத்து,
கெங்கவல்லி போலீசார் நேற்று விசாரித்தனர். தொடர்ந்து மீண்டும்
சிறையில் அடைத்தனர்.