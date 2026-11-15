8 ஆண்டாகியும் உயர்கோபுர மின்விளக்கு நகராட்சி அலட்சியத்தால் ஒளிராத அவலம்
8 ஆண்டாகியும் உயர்கோபுர மின்விளக்கு நகராட்சி அலட்சியத்தால் ஒளிராத அவலம்
ADDED : நவ 14, 2026 04:25 AM
ஆத்துார்; ஆத்துார் வழியே, சேலம் - உளுந்துார்பேட்டை நான்கு வழிச்சாலை செல்கிறது. அதில் ஆத்துார் புறவழிச்சாலை, சந்தனகிரி பிரிவு சாலை, இரு வழிச்சாலையாக இருந்தபோது இருளால் அடிக்கடி விபத்து ஏற்பட்டது.
இதனால், 2017 - 18ல், அ.தி.மு.க.,வின், அப்போதைய கள்ளக்குறிச்சி எம்.பி., காமராஜ், தொகுதி மேம்பாடு நிதியில், உயர்கோபுர மின்விளக்கு அமைக்க, 5 லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கினார்.தொடர்ந்து மின் கம்பம் அமைக்கும் பணி முடிந்த நிலையில், ஆத்துார் நகராட்சி நிர்வாகம் மூலம் மின் இணைப்பு வழங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது.
தொடர்ந்து ஆத்துார் புறவழிச்சாலை, 4 வழிச்சாலையாக மாற்றப்பட்டது. அந்த மின் கம்பம் மட்டும் சாலையில் உள்ளது. இதுவரை மின் இணைப்பு வழங்கப்படவில்லை. இதனால் தொடர்ந்து வாகன ஓட்டிகள் இருளால் சிரமப்படுகின்றனர்.
இதுகுறித்து ஆத்துார் நகராட்சி அலுவலர்கள் கூறுகையில், 'உயர்கோபுர மின்விளக்கு அமைக்க ஏற்பாடு செய்தபோது, 4 வழிச்சாலை பணி மேற்கொண்டனர்.
கடந்த அக்., 30ல், மின் இணைப்பு வழங்குதல், விளக்கு பொருத்தும் பணிக்கு ஒப்பந்தம் நடந்தபோது, ஒருவர் மட்டும் பங்கேற்றதால் ரத்து செய்யப்பட்டது. வரும், 30ல் மறுடெண்டர் நடக்க உள்ளது. தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்' என்றனர்.