UPDATED : நவ 05, 2026 02:42 AM
ADDED : நவ 05, 2026 02:04 AM
சேலம்: சென்னை துலாக்கோல் அமைப்பு சார்பில், சேலம், சண்முகா மருத்துவமனை முத்தமிழ் அரங்கில், திரைப்பட கவிஞர் வாலியின், 95வது பிறந்தநாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது.
மனம் மன்ற செயலர் கவிபாலா வரவேற்றார். மனம் மன்ற தலைவர் பன்னீர்செல்வம் முன்னிலை வகித்தார். துலாக்கோல் அமைப்பு நிறுவன தலைவர் ஜெயந்தா பேசினார்.நாமக்கல் கவிஞர் ராமலிங்கபிள்ளை, உவமைக்கவிஞர் சுரதா, மகாகவி பாரதியார் படங்களை திறந்து வைத்து, தேசிய சமூக இலக்கிய பேரவை மாநில தலைவர்
குமரவேலு பேசியதாவது:
கவிஞர் வாலியின் இயற்பெயர் ரங்கராசன். திருச்சி அருகே திருப்பராய்த்துறையில் பிறந்து சென்னையில் வாழ்ந்தார். 'தரையில் பிறக்க வைத்தான்' என்ற பாடல் மூலம் மீனவர்களின் துயர வாழ்க்கையையும், 'மூன்றெழுத்தில் என் மூச்சிருக்கும்'; 'கொடுத்ததெல்லாம் கொடுத்தார்' என்ற பாடலில், வாழ்வியல் தத்துவங்களையும் எழுதினார். இந்திய மக்களின் ஒற்றுமைக்கு, 'இந்திய நாடு என் வீடு' எனும் பாடலை பாரத விலாஸ் படத்துக்கு எழுதியுள்ளார். பாடலாசிரியராக மட்டுமின்றி, 17 திரைப்படங்களுக்கு திரைக்கதை, வசனம் எழுதியுள்ளார். இந்திய அரசின் பத்மஸ்ரீ, தமிழக அரசின் பல விருதுகளை பெற்று, மக்கள் மனதில் இடம் பெற்றார்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
துலாக்கோல் அமைப்பின் அவைத்தலைவர் சேகர், பொறியாளர்கள் பாரதி சங்கர், பார்த்தசாரதி, கவிஞர் சொக்கலிங்கம், எழுத்தாளர்கள், கவிஞர்கள் பங்கேற்றனர்.