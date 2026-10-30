/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ மக்களே பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்த மேம்பாலம்
UPDATED : அக் 30, 2026 04:12 AM
ADDED : அக் 30, 2026 01:12 AM
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வாழப்பாடி: வாழப்பாடி, முத்தம்பட்டி கேட் பகுதியில், 34.09 கோடி ரூபாய் மதிப்பில், ரயில்வே மேம்பாலம் கட்ட அடிக்கல் நாட்டு விழா, 2024 பிப்., 26ல் நடந்தது.
இரண்டரை ஆண்டுக்கு மேல் பணி நடந்து முடிந்த நிலையில், ஒரு மாதத்துக்கு முன் வண்ணம் தீட்டும் பணி நடந்தது.
இருப்பினும் பாலம் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவரப்படாததால், வாழப்பாடியில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு வந்தது. இதுகுறித்து மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தும் பலனில்லை.இதனால் இரு நாட்களுக்கு முன் மக்களே அங்கு அடைத்து வைத்திருந்த பேரி கார்டுகளை நகர்த்தி, பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்தனர். இதனால் தற்போது, அந்த மேம்பாலத்தில் வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன.
இதுகுறித்து சேலம் ரயில்வே அதிகாரிகள் கூறுகையில், ''பணி முடிந்ததால் மக்கள் செல்கின்றனர்' என்றனர்.