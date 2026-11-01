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காவிரி ஆற்றுக்கு ஆரத்தி

காவிரி ஆற்றுக்கு ஆரத்தி

ADDED : அக் 31, 2026 06:08 AM

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ADDED : அக் 31, 2026 06:08 AM

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மேட்டூர்:அகில பாரதீய சந்நியாசிகள் சங்கம், அன்னை காவிரி நதிநீர் பாதுகாப்பு அறக்கட்டளை சார்பில், 16ம் ஆண்டு காவிரி விழிப்புணர்வு துலா தீர்த்த யாத்திரை, கடந்த, 18ல் ஒகேனக்கல் அண்ணாமலை சுவாமிகள் மடாலயத்தில் தொடங்கியது.

நேற்று மாலைபென்னாகரம், மல்லிகுந்தம் வழியேமேட்டூரை அடைந்தது. அங்கு, 4 ரோடுஎம்.ஜி.ஆர்., பாலம் படித்துறையில், காவிரி ஆற்றில் சிறப்பு அபிேஷகம், ஆராதனை நடந்தது.

இரவு, 7:00 மணிக்கு சந்நியாசிகள், சிறப்பு தீப ஆரத்தி எடுத்தனர். ஏராளமான பக்தர்கள் வழிபட்டனர். இன்று பவானி சங்கமேஸ்வரர் கோவிலை அடையும் குழுவினர், கூடுதுறையில் தீப ஆரத்தி எடுக்கின்றனர். வரும் நவ., 17ல் யாத்திரை, பூம்புகாரில் நிறைவடைகிறது.

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