/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/காவிரி ஆற்றுக்கு ஆரத்தி
ADDED : அக் 31, 2026 06:08 AM
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பாரதீய சந்நியாசிகள் சங்கம், அன்னை காவிரி நதிநீர் பாதுகாப்பு
அறக்கட்டளை சார்பில், 16ம் ஆண்டு காவிரி விழிப்புணர்வு துலா தீர்த்த
யாத்திரை, கடந்த, 18ல் ஒகேனக்கல் அண்ணாமலை சுவாமிகள் மடாலயத்தில்
தொடங்கியது.
நேற்று மாலைபென்னாகரம், மல்லிகுந்தம் வழியேமேட்டூரை அடைந்தது. அங்கு, 4 ரோடுஎம்.ஜி.ஆர்., பாலம் படித்துறையில், காவிரி ஆற்றில் சிறப்பு அபிேஷகம், ஆராதனை நடந்தது.
இரவு,
7:00 மணிக்கு சந்நியாசிகள், சிறப்பு தீப ஆரத்தி எடுத்தனர். ஏராளமான
பக்தர்கள் வழிபட்டனர். இன்று பவானி சங்கமேஸ்வரர் கோவிலை அடையும்
குழுவினர், கூடுதுறையில் தீப ஆரத்தி எடுக்கின்றனர். வரும் நவ., 17ல்
யாத்திரை, பூம்புகாரில் நிறைவடைகிறது.