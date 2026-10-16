அப்துல் கலாம் பிறந்தநாள் விழா

ADDED : அக் 16, 2026 03:09 AM
ஓமலுார்: முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல்கலாம் பிறந்தநாளை ஒட்டி, சேலம் பெரியார் பல்கலையில், நாட்டு நலப்பணித்திட்டம் சார்பில், இளைஞர் எழுச்சி நாள் விழா, பேரணி நேற்று நடந்தது. பதிவாளர் ராஜ்(பொ) தலைமை வகித்து, உறுதிமொழியை வாசிக்க, மாணவர்கள் ஏற்றனர். தொடர்ந்து பேரணியை, தொடங்கி வைத்தார்.
தொடர்ந்து மாணவ, மாணவியர், கலாமின் கனவு காணுதல், இளைஞர்களை ஆற்றல் மிக்கவர்களாக உருவாக்குதல், அறிவியல் சிந்தனையை வளர்த்தல், நாட்டின் முன்னேற்றத்துக்கு பணியாற்றுதல் உள்ளிட்ட கருத்துகளை மக்களிடம் பரப்பும் நோக்கில் பேரணியாக சென்றனர். திட்ட அலுவலர் சுகுணா, ஒருங்கிணைப்பாளர் சதீஷ் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
அதேபோல் வனவாசி அரசு பாலிடெக்னிக்கில், முதல்வர் வரதகுரு தலைமையில், மாணவர்கள் இடையே தேசப்பற்று, ஒழுக்கம், அறிவியல் சிந்தனை, சமூக பொறுப்புணர்வை வளர்க்கும் நோக்கில் உறுதிமொழி ஏற்கப்பட்டது. மேலும் பல்வேறு போட்டிகள் நடத்தி, பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. விழிப்புணர்வு பேரணியும் நடந்தது. துணை முதல்வர் முருகேசன் உள்ளிட்ட ஆசிரியர்கள், அலுவலக பணியாளர்கள், மாணவ, மாணவியர் பங்கேற்றனர்.