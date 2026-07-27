தரிசன கட்டணத்தை ரத்து செய்! இந்து முன்னணி ஆர்ப்பாட்டம்
தரிசன கட்டணத்தை ரத்து செய்! இந்து முன்னணி ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 12:51 AM
சேலம்: கோவில் தரிசன கட்டணத்தை ரத்து செய்யக்கோரி, இந்து முன்-னணி சார்பில், சேலம் கோட்டை மைதானத்தில் நேற்று, ஆர்ப்-பாட்டம் நடந்தது. மாவட்ட தலைவர் கண்ணன் தலைமை வகித்தார்.
மாநில செயலர் தாமு வெங்கடேஸ்வரன் கூறியதாவது:ஆன்றோர், சான்றோர், மூத்த துறவிகள் கொண்ட குழு அமைத்து, கோவில்களை நிர்வகிக்க வேண்டும். கோவில்களில் அரசாங்கத்-துக்கு வேலை இல்லை. வசதி படைத்தவர்களுக்கு உடனே தரி-சனம் கிடைப்பதோடு, சிறப்பு மரியாதை வழங்கப்படுகிறது. வசதி இல்லாதவர்களுக்கு கிடைக்காதபோது அது அவமரியாதை. இது ஒரு வகை பொருளாதார தீண்டாமையே. கோவில் மாண்பு-களை பாதுகாக்க, தரிசன கட்டணத்தை ரத்து செய்து, கடவுள் முன் அனைவரும் சமம் என்பதை தெளிவுபடுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
சேலம் கோட்ட தலைவர் சந்தோஷ் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
அதேபோல் ஓமலுாரில், இந்து முன்னணி சேலம் மேற்கு மாவட்ட பொதுச்செயலர் செல்வராஜ் தலைமையில் ஆர்ப்-பாட்டம் நடந்தது. மாநில செயலர் வெங்கடேசன், கோட்ட செயலர் சந்தோஷ், மாவட்ட இளைஞரணி அமைப்பாளர் முருகன் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.