/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ விபத்தில் காயம் அடைந்தவர் பலி
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:05 AM
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பனமரத்துப்பட்டி; ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் ராஜேஷ், 40. இவர் கடந்த, 26ல் சேலத்தில் உள்ள உறவி-னரை பார்த்துவிட்டு, 'பல்சர்' பைக்கில் நாமக்கல் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தார். ஹெல்மெட் அணியவில்லை. சேலம் மாவட்டம் கெஜ்ஜல்நா-யக்கன்பட்டி அருகே சாலையை கடக்க முயன்ற, 15 வயது சிறுமி மீது, அவர் ஓட்டிச்சென்ற பைக் மோதியது. தொடர்ந்து கட்டுப்பாட்டை இழந்த பைக் சாலை நடுவே இருந்த இரும்பு தடுப்பு கம்பி மீது மோதியது.
இதில் பலத்த காயமடைந்த ராஜேஷ், சீலநாயக்-கன்பட்டியில் உள்ள தனியார் மருத்துவம-னையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு நேற்று முன்தினம் உயிரிழந்தார். மேலும் சிறுமியின் கால் எலும்பு முறிந்தது. மல்லுார் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.