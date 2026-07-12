பஸ்சில் சேலம் - ஆத்துாருக்கு கூடுதல் கட்டணம் வசூல்
பஸ்சில் சேலம் - ஆத்துாருக்கு கூடுதல் கட்டணம் வசூல்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:21 AM
ஆத்துார்:சேலம் மாவட்டம் ஆத்துாரில் இருந்து, சேலம் உள்பட பல்வேறு பகுதிகளுக்கு, அரசு, தனியார் பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. அதில் சேலத்தில் இருந்து ஆத்துாருக்கு, 36 ரூபாய்; தம்மம்பட்டியில் இருந்து சேலத்துக்கு, 41 ரூபாய் கட்டணம் இருந்தது. கடந்த இரு நாட்களாக, தனியார் பஸ்களில், சேலம் - ஆத்துார், 40; சேலம் - தம்மம்பட்டி, 45 ரூபாய் என, கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டது. அதேநேரம் டிக்கெட்டுகளில் பஸ் பெயரும் குறிப்பிடப்படவில்லை.
இதுகுறித்து பயணியர் கேட்டபோது, 'பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வால், தனியார் பஸ்களில் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது' என, கண்டக்டர் பதில் அளித்தார்.இதுகுறித்து, போக்குவரத்து அலுவலர்கள் கூறுகையில், 'கட்டணம் கூடுதலாக வசூலித்தால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என, எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. பஸ்சின் பெயரை குறிப்பிடாமல் டிக்கெட் வழங்குவது குறித்தும் விசாரணை நடக்கிறது' என்றனர்.