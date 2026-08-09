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வறட்சியை தாங்கும் பயிர் சாகுபடிக்கு அறிவுரை

வறட்சியை தாங்கும் பயிர் சாகுபடிக்கு அறிவுரை

ADDED : ஆக 09, 2026 04:53 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 04:53 AM

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பனமரத்துப்பட்டி:சேலம் மாவட்ட வேளாண் வானிலை மையம், சந்தியூர் வேளாண் அறிவியல் நிலைய திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் விஜயன் அறிக்கை: சேலம் மாவட்டத்தில் வரும், 12 வரை வானம் மேகமூட்டமாக காணப்படும். சில இடங்களில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. வெப்பம் 24 முதல், 34 டிகிரி செல்ஷியஸ் காணப்படும். காற்று மேற்கு திசையில் இருந்து மணிக்கு, 10 முதல், 12 கி.மீ., வேகத்தில் வீசும்.

ஆடி பட்டத்தில் பயறு வகை பயிர்கள் சாகுபடி செய்ய விரும்பும் விவசாயிகள், 'எல் நினோ' விளைவால் மழையின்றி, வறட்சியை தாங்கி, குறைந்த நீர் தேவைப்படும் உளுந்து, பாசிப்பயிறு சாகுபடி செய்யலாம். விதைக்கும் முன், டிரைக்கோடெர்மா விரிடி மற்றும் பேசிலஸ் சப்டிலஸ் எனும் எதிர் உயிர் பூஞ்சாணம், ஒரு கிலோ விதைக்கு, 10 கிராம் வீதம் பயன்

படுத்தி விதை நேர்த்தி செய்ய வேண்டும். இதன் மூலம் வேர் அழுகல் நோய் வராமல் தடுத்து, அதிக மகசூல் பெறலாம்.

மல்லிகையில் மொக்கு பேன் தாக்குதல் பரவலாக தென்படுகிறது. இதை கட்டுப்படுத்த, 10 லிட்டர் நீருக்கு, 30 மில்லி புரோபனபாஸ் மற்றும் 20 கிராம் கார்டாப் ைஹட்ரோ குளோரைடு மற்றும் ஒட்டும் பசை சேர்த்து தெளிக்க வேண்டும். கொய்யா மரங்களில் மாவு பூச்சியை கட்டுப்படுத்த, ஒரு லிட்டர் நீரில், 5 மில்லி வேப்ப எண்ணெய் மற்றும் 5 மில்லி பாத்திரம் கழுவும் திரவத்தை கலந்து, நோய் தாக்கிய பகுதியில் தெளிக்கவும்.

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