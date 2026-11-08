சண்முகா மருத்துவமனையில் அழகியல் மகளிர் மருத்துவ கருத்தரங்கு
சண்முகா மருத்துவமனையில் அழகியல் மகளிர் மருத்துவ கருத்தரங்கு
ADDED : நவ 07, 2026 03:20 AM
சேலம்; குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்தை சேர்ந்த மருத்துவ நிபுணர் கிருபா பகத் வழிகாட்டுதலில், சேலம் சண்முகா மருத்துவமனை சார்பில் அழகியல் மகளிர் மருத்துவம் குறித்து சிறப்பு கருத்தரங்கு நடந்தது. சிறப்பு விருந்தினரான, பிளாஸ்டிக் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் விஜய் கண்ணன், அழகியல் மகளிர் மருத்துவத்தில் பிளாஸ்டிக் அறுவை சிகிச்சையின் பங்கு, நவீன சிகிச்சை முறைகள், பெண்களின் பாலியல் ஆரோக்கியத்திற்கான மருத்துவ அணுகுமுறைகள் குறித்து பேசினார்.
சண்முகா மருத்துவமனை தலைமை செயல் அதிகாரி பிரபுசங்கர், மருத்துவத்துறையில் வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்ப முக்கியத்துவம், பெண்களுக்கான மேம்பட்ட மருத்துவ சேவைகள் குறித்து எடுத்துரைத்தார். மருத்துவமனை தாளாளர் பன்னீர்செல்வம், பெண்கள் நலனை மேம்படுத்தும் மருத்துவ சேவைகளின் அவசியம் குறித்து பேசினார்.கருத்தரங்கை முன்னெடுத்து நடத்திய மகப்பேறு மற்றும் மகளிர் மருத்துவ நிபுணர் பவித்ரா, அழகியல் மகளிர் மருத்துவ வளர்ச்சி, பெண்களின் வாழ்க்கைத்தரத்தை மேம்படுத்துவதில் அதன் பங்கு குறித்து விளக்கினார். சேலம் அதன் சுற்றுப் பகுதிகளை சேர்ந்த மகப்பேறு மற்றும் மகளிர் மருத்துவ நிபுணர்களும்,
மருத்துவ அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டனர்.