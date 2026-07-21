/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ விவசாய தொழிலாளர் சங்க அமைப்புக்குழு கூட்டம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:52 AM
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எலச்சிபாளையம்; எலச்சிபாளையத்தில், நேற்று நடந்த தமிழ் மாநில விவசாய தொழிலாளர் சங்க மாவட்ட அமைப்புக்குழு கூட்டத்திற்கு, நிர்வாகி மணி-கண்டன் தலைமை வகித்தார். மாவட்ட செய-லாளர் ஜெயராமன் மாநிலக்குழு முடிவுகள் சம்-பந்தமாக பேசினார்.
இதில் வரும், 27 வரை, 'விபி ஜி ராம் ஜி' திட்-டத்தில் வேலை அட்டை வைத்திருக்கும் அனை-வருக்கும் மாநிலம் தழுவிய அளவில் வேலை-கேட்டு ஊராட்சி அலுவலகங்களில் மனு கொடுக்கும் போராட்டம் நடத்துவது; வீடுகட்டி குடியிருக்கும் மக்களுக்கு பட்டா கேட்டும், வீடு இல்லாத மக்களுக்கு வீட்டுமனை ஒதுக்ககோ-ரியும் வரும் செப்., 16ல், திருச்செங்கோடு தாசில்தார் அலுவலகத்தில் மனுகொடுக்கும் போராட்டம் நடத்துவது என்பன உள்ளிட்ட பல்-வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.