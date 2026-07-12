வேளாண் செய்திகள்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:20 AM
மக்காச்சோளத்தில் புழுகட்டுப்படுத்த 'ஐடியா'
வாழப்பாடி:மக்காச்சோளப்பயிர் விதைத்த ஒரு வாரம் முதல் கண்காணித்து, இலையின் அடிப்பாகத்தில் காணப்படும் முட்டை குவியல், இளம் புழுக்களை கையால் சேகரித்து அழிக்க வேண்டும். தாய் அந்துப்பூச்சிகளின் நடமாட்டத்தை கண்காணிக்க, பயிர் விதைத்தவுடன், ஒரு ஏக்கருக்கு, 5 முதல், 20 எண்ணிக்கையில் இனக்கவர்ச்சி பொறிகள் அமைக்க வேண்டும். விதைப்புக்கு முன், மக்காச்சோள பயிரில் முன்குருத்து பருவத்தில், விதைப்பு செய்து, 15 முதல், 20 நாட்களில் படைப்புழு தாக்குதல் தென்பட்டால், அசாடிராக்டின், 1 சதவீதம், 2.0 மி.லி., அல்லது புளுபெண்டிமைட் 20 டபிள்யூ.ஜி., 0.5 கிராம், 10 லிட்டர் நீரில் கலந்து, வயலில் தெளித்து புழுக்களை கட்டுப்படுத்தலாம். 30 முதல், 35 நாட்கள் பயிராக இருந்தால், மெட்டாரைசியம் அனிசோபிலியே, 2.5 கிலோ அல்லது ஸ்பைனிடோரம், 11.7 எஸ்.ஜி., 0.5 மி.லி., மருந்தை, 10 லிட்டர் நீரில் கலந்து தெளிக்க வேண்டும். 60 நாளுக்கு மேல் தென்பட்டால், குருத்துப்பருவத்தில் தெளிக்காத மருந்துகளில் ஏதும் ஒன்றை பயன்படுத்தி புழுவை கட்டுப்படுத்தலாம் என, வாழப்பாடி வட்டார வேளாண் உதவி இயக்குனர் கண்ணன் தெரிவித்தார்.
நிலையான வருமானம்பெறுவது எப்படி?
தலைவாசல்,:வறட்சி, வெப்பத்தை தாங்கி வளரக்கூடிய, உளுந்து, துவரை, கொண்டைக்கடலையை, விவசாயிகள் பயன்படுத்தலாம். இவற்றுடன் ஆமணக்கு பயிரை, எல்லையோரமோ, ஊடுபயிராகவோ சாகுபடி செய்யும்போது விவசாயிகளுக்கு கூடுதல் வருவாய் கிடைக்கிறது. இப்பயிர்கள் குறைந்த நீரில் ஆழமாக வேர்விட்டு வளர்வதோடு, வளிமண்டல நைட்ரஜனை மண்ணில் நிலைநிறுத்தி, ரசாயன உரச்செலவை, 25 முதல், 50 சதவீதம் வரை குறைக்கின்றன.குவின்டால் உளுந்துக்கு, 8,200 ரூபாய், துவரைக்கு, 8,450 ரூபாய் என, குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை கிடைப்பதால், அதனுடன் ஆமணக்கு சாகுபடியை இணைப்பதன் மூலம், விவசாயிகள், 60 முதல், 70 நாட்களில், ஹெக்டேருக்கு, 70,000 முதல், 85,000 வரை, கூடுதல் நிகர லாபம், தொடர்ந்து நிலையான வருமானம் பெற முடியும் என, தலைவாசல் வேளாண் உதவி இயக்குனர் வேல்முருகன் தெரிவித்தார்.
பயிர் காப்பீடு திட்டம்இணைய அழைப்பு
பனமரத்துப்பட்டி:பனமரத்துப்பட்டி வட்டாரத்தில், காரீப் பருவத்தில் நெல், சோளம், சாமை, நிலக்கடலை, ராகி ஆகிய பயிர்களை சாகுபடி செய்துள்ள விவசாயிகள், பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீடு திட்டத்தில் இணைந்து பயன் பெறலாம். தற்போது ஜூலை முதல் ஆகஸ்ட் வரை, ஏக்கர் நெற்பயிருக்கு, 773 ரூபாய், சோளத்துக்கு, 204, சாமைக்கு, 200, நிலக்கடலைக்கு, 447, ராகி பயிருக்கு, 253 ரூபாய் வீதம் பிரீமியம் தொகை செலுத்தி, பயிர் காப்பீடு செய்யலாம்.நில அடங்கல், நில உரிமை பட்டா, ஆதார், வங்கி கணக்கு புத்தகம் ஆகிய ஆவணங்களுடன், அருகே உள்ள தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு சங்கம், வங்கிகள், இ - சேவை மையம் ஆகிய வற்றில் வரும், 31க்குள் பிரீமியம் தொகை செலுத்தி பயிர் காப்பீடு செய்து விவசாயிகள் பயன்பெறலாம் என, பனமரத்துப்பட்டி வேளாண் உதவி இயக்குனர் சாகுல் அமீத் தெரிவித்துள்ளார்.