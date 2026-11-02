விவசாய மின் இணைப்பு: வாரியத்தை அணுக அறிவுரை

ADDED : நவ 02, 2026 02:07 AM
மேட்டூர்: மேட்டூர் மின்பகிர்மான கோட்ட செயற்பொறியாளர் வனிதா அறிக்கை: மேட்டூர், மேட்டூர் ஆர்.எஸ்., கொளத்துார், மேச்சேரி துணை மின் நிலையங்களுக்கு உட்பட்ட விவசாயிகள், விவசாய மின் இணைப்பு பெற விண்ணப்பித்துள்ளனர்.
அதில், 2003 ஏப்., 1 முதல், 2013 மார்ச், 31 வரை பதிவு செய்த விண்ணப்பங்களுக்கு,
சாதாரண வரிசையில் இலவச மின் இணைப்பு வழங்க, 2021 டிச., 28 மற்றும் 2022 ஜன., 31 ஆகிய நாட்களில், தயார் நிலை பதிவு செய்ய அறிவிப்பு கடிதங்கள் வழங்கப்பட்டன.
அதில் விண்ணப்பித்த சிலர் இறந்ததாலும், சிலர் வெளியூர் சென்றதாலும் இதர காரணங்களாலும் அறிவிப்பு கடிதம் பெற இயலாதவர்களின், 5 ஆண்டு கால அவகாசம், 2026 டிசம்பர், 2027
ஜனவரி மாதங்களில் நிறைவு பெறுகிறது.
அதனால் விண்ணப்பதாரர்கள் அதற்கான ஆதாரத்துடனும், விண்ணப்பதாரர் இறந்திருந்தால் வாரிசுதாரர்கள் அதற்கான ஆதரங்களுடனும், தங்கள் பகுதி மின்வாரிய பிரிவு அதிகாரிகளை உடனே தொடர்பு கொண்டு வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம். கால அவகாசம் முடிந்த பின், மனுக்கள் பரிசீலனை செய்ய முடியாது.