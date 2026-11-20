அ.தி.மு.க.,வுக்கு நல்ல காலம் புறநகர் மா.செ., நம்பிக்கை
அ.தி.மு.க.,வுக்கு நல்ல காலம் புறநகர் மா.செ., நம்பிக்கை
ADDED : நவ 20, 2026 01:18 AM
ஓமலுார்: ஓமலுார், கோட்டமேட்டுப்பட்டியில் உள்ள, அ.தி.மு.க., அலுவலகத்தில், கட்சி வளர்ச்சிப்பணி, வாக்காளர் பெயர் சேர்த்தல் குறித்து, நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம் நேற்று நடந்தது.
புறநகர் மாவட்ட செயலர் இளங்கோவன் தலைமை வகித்து பேசியதாவது:த.வெ.க., ஆட்சியில் விலைவாசி உயர்வு, சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேடு, போதை பொருள் நடமாட்டம் அதிகரிப்பால் மக்கள் துன்பங்களை அனுபவித்து வருகின்றனர். தி.மு.க., என்றால், எதை தொட்டாலும் ஊழல் என வெளியாகி வருகிறது. தற்போது, அ.தி.மு.க.,வுக்கு நல்ல காலம் உள்ளது. எம்.எல்.ஏ.,க்கள், கட்சியினரை அரவணைத்து செல்ல வேண்டும். அவர்களால் தான், எம்.எல்.ஏ.,வாக உள்ளீர்கள்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
எம்.எல்.ஏ.,க்கள் வெங்கடாஜலம், மணி, வெற்றிவேல், ஜெயசங்கரன், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., தமிழரசு, மாநில ஜெ., பேரவை துணை செயலர் விக்னேஷ் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.