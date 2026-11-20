/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/அ.தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ., கலெக்டரிடம் மனு வழங்கல்
ADDED : நவ 20, 2026 01:20 AM
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ஆத்துார்: அ.தி.மு.க.,வின், ஆத்துார் தொகுதி, எம்.எல்.ஏ., ஜெயசங்கரன், நேற்று, சேலம் கலெக்டர் இளம் பகவத்திடம் அளித்த மனு:
ஆத்துார் தொகுதிக்கு உட்பட்ட பைத்துார் ஊராட்சியில் பாதை தரிசு நிலம், 6.5 ஏக்கர் உள்ளது. அங்கு, 2007 அக்., 10ல், 21 குடும்பத்தினருக்கு பட்டா வழங்கப்பட்டுள்ளது. அங்கு ஊராட்சி, வி.ஏ.ஓ., அலுவலகங்கள், துணை சுகாதார நிலையம், பல்நோக்கு கட்டடம் உள்ளன.ஆனால், 1992ல் கட்டப்பட்டதால் பழமையாகி வலுவிழந்துள்ளதால், அரசு பொது நிதியில் இருந்து, புது கட்டடங்கள் கட்ட வேண்டும். மேலும், ஆத்துார் தொகுதி மேம்பாடு நிதியில் இருந்து உலர் களம் அமைக்கவும், விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். வண்டி பாதை தரிசு நிலத்தை நில உரிமை நிலமாக மாற்றத்தர வேண்டும். புது கட்டடங்கள் கட்ட, கலெக்டர் அனுமதி வழங்க வேண்டும்.