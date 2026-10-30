அனைத்து ஓய்வூதியர் சங்கத்தினர் தர்ணா

ADDED : அக் 29, 2026 04:02 AM
சேலம்: தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை அனைத்து ஓய்வூதியர் சங்க, சேலம் மாவட்ட மையம் சார்பில், கோட்டை மைதானத்தில் தர்ணா போராட்டம் நேற்று நடந்தது.
மாவட்ட துணைத்தலைவர் அருணகிரி தலைமை வகித்தார். மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் தங்கவேலு பேசினார்.
அதில் ஓய்வூதியர்கள் மீதான ஒழுங்கு நடவடிக்கை விசாரணையை அரசு நிர்ணயித்த கால வரையறைக்குள் முடித்தல்; ஓய்வூதிய பலன்கள் பெறுவதில் நிலவும் இடர்பாடுகளை களைதல்; சம வேலைக்கு, சம ஊதிய கோட்பாடுப்படி, உதவி பொறியாளர்களை போன்று இளநிலை பொறியாளர்களுக்கும் ஊதியம் வழங்குதல்; காலமுறை ஊதியத்தில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற ஊராட்சி செயலர்களுக்கு, கடைசியாக பெற்ற ஊதியத்தில், 50 சதவீதத்தை ஓய்வூதியமாக அனுமதித்தல் என்பன உள்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கமிட்டனர். நிர்வாகிகள் பலர் பங்கேற்றனர்.