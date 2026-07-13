அம்பேத்கர் சிலை மூடல்: கல்வீச்சு சம்பவத்தில் 15 பேர் கைது
அம்பேத்கர் சிலை மூடல்: கல்வீச்சு சம்பவத்தில் 15 பேர் கைது
ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:10 AM
ஆத்துார்: சேலம் மாவட்டம் கெங்கவல்லி அருகே ஒதியத்துாரில், மூடி வைத்திருந்த அம்பேத்தர் சிலையை, நேற்று முன்தினம் மர்ம நபர்கள் திறந்தனர். மற்றொரு தரப்பினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்து, சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். அச்சிலையை, கெங்கவல்லி போலீசார் மற்றும் வருவாய்த்துறையினர் மூடச்சென்றபோது வாக்-குவாதம் ஏற்பட்டது. ஒரு தரப்பினர் கற்கள் வீசியதால், 3 போலீசார் உள்பட ஐந்து பேர் காயம் அடைந்தனர். போலீசார் தடி-யடி நடத்தி கலைத்தனர். தொடர்ந்து சிலை மூடப்பட்டது.
முன்னதாக மறியலில் ஈடுபட்ட, மற்றொரு தரப்பில் கவியரசன், அன்பரசன் உள்பட, 50 பேர் மீது, போலீசார் வழக்குப்பதிந்தனர். தொடர்ந்து கல்வீச்சு சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது தொடர்பாக, ஒரு தரப்பை சேர்ந்தவர்கள் மீது, 3 பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிந்தனர். அதில் ஒதியத்துார் வரதராஜ், 40, ஜெயபால், 42, குமார், 44, பிரசாந்த், 29, சம்பத், 55, துரைசாமி, 55, வீரமணி, 25, சுந்த-ரராஜ், 39, செல்வம், 39, பிரியன், 25, சரவணகுமார், 33, ராம-நாதன், 45, முருகேசன், 43, ஸ்ரீகாந்த், 23, உள்பட, 15 பேரை, நேற்று கைது செய்தனர்.கோவை மேற்கு மண்டல ஐ.ஜி., ரம்யாபாரதி தலைமையில் போலீசார், நேற்று, ஒதியத்துாரில் விசாரித்தனர். தொடர்ந்து ஊரின் நான்கு புற பாதைகளிலும் சோதனைச்சாவடி தடுப்புகள் அமைத்து, போலீசார் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். அங்கு தொடர்ந்து பதற்றம் நிலவுவதால், எஸ்.பி.,க்கள், சேலம் குத்தாலிங்கம், நாமக்கல் யாதவ் கிரிஷ் தலைமையில், சேலம், நாமக்கல், தர்மபுரி உள்ளிட்ட போலீசார், 350க்கும் மேற்-பட்டோர், பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதனால் மக்கள் பலரும் வீட்டில் முடங்கியுள்ளனர்.
இதனிடையே போலீசாருக்கு, மினி சரக்கு வேனில் எடுத்து வந்த உணவை, பேப்பர் பிளேட்டில் வழங்கினர். அதை, போலீசார் நின்று வாங்கிய வீடியோ பரவி வருகிறது.