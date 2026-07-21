மயங்கிய மூதாட்டியிடம் இருந்த ரூ.1.28 லட்சம், நகையை ஒப்படைத்த ஆம்புலன்ஸ் ஊழியர்கள்
மயங்கிய மூதாட்டியிடம் இருந்த ரூ.1.28 லட்சம், நகையை ஒப்படைத்த ஆம்புலன்ஸ் ஊழியர்கள்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:03 AM
சேலம்; சேலம் ஜங்ஷன், 5வது பிளாட்பாரத்தில் ஆதர-வற்ற நிலையில் மூதாட்டி ஒருவர் மயங்கி கிடப்-பதாக, 108 ஆம்புலன்ஸ் நிறுவனத்துக்கு தகவல் கிடைத்தது. அதன்படி ஆம்புலன்ஸ் தொழில் நுட்ப உதவியாளர் தர்மன், ஓட்டுனர் வடிவேல் ஆகியோர், மூதாட்டியை மீட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர்.
மூதாட்டி மயக்க நிலையில் இருந்ததால், யார் என தெரியாததால் அவரது உடமைகளை ஊழி-யர்கள், செவிலியர்கள் முன்னிலையில் சோத-னையிட்டனர். அப்போது சுருக்கு பையில், 500 ரூபாய் நோட்டு கட்டுகள் இருந்ததை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர். அதை எண்ணி பார்த்த போது, 1 லட்சத்து, 28 ஆயிரம் ரூபாய் மற்றும் தங்க மூக்குத்தி, வெள்ளி வளையல் ஆகியவை இருந்தன. இதையடுத்து அவற்றை செவிலியர்க-ளிடம் ஒப்படைத்தனர்.ரயில்வே ஸ்டேஷன் வளாகத்தில் ஆதரவற்ற நிலையில் வாழ்ந்து இருக்கலாம் என்றும், யாச-கத்தின் மூலம் கிடைத்த பணத்தை சேர்த்து வைத்திருக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது. அவ-ருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
சூரமங்கலம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வரு-கினற்றனர். மூதாட்டியிடம் இருந்த பணம், நகையை ஒப்படைத்த, 108 ஆம்புலன்ஸ் ஊழியர்-களின் நேர்மையை, அரசு மருத்துவர்கள் பாராட்-டினர்.