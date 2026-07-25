அம்மன் அலங்காரம் அமர்க்களம்: ஆடி 2ம் வெள்ளி கோலாகலம்
அம்மன் அலங்காரம் அமர்க்களம்: ஆடி 2ம் வெள்ளி கோலாகலம்
ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:25 AM
சேலம்; ஆடி, 2வது வெள்ளியை ஒட்டி, சேலம் கோட்டை மாரியம்மன் கோவிலில் நேற்று, சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிேஷகம், தங்க கவசம் சாத்துபடி செய்யப்பட்டது. ஏராளமான பக்தர்கள் வழிபட்-டனர்.
குமாரசாமிப்பட்டி எல்லைப்பிடாரியம்ம-னுக்கு வெற்றிலை அலங்காரம், அஸ்தம்பட்டி மாரியம்மனுக்கு வெள்ளி கவசம், அய்யந்திருமாளிகை மாரியம்மனுக்கு, 'மேல்மலையனுார் அங்காளம்மன்' அலங்காரம், நெத்திமேடு தண்-ணீர்பந்தல் மாரியம்மனுக்கு தாமரைப்பூ அலங்-காரம் செய்யப்பட்டிருந்தது.
அம்மாபேட்டை செங்குந்தர் மாரியம்மன், பலப்-பட்டரை மாரியம்மன், பட்டைக்கோவில் சின்ன-மாரியம்மன், செவ்வாய்ப்பேட்டை மாரியம்மன், குகை மாரியம்மன், காளியம்மன், அன்னதானப்-பட்டி மாரியம்மன் உள்ளிட்ட அனைத்து அம்மன் கோவில்களிலும் சிறப்பு அலங்காரம், அபிேஷக ஆராதனை நடந்தது. திரளான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர். பலரும் பொங்கல், கூல் ஆகிய-வற்றை பிரசாதமாக வழங்கினர்.
லட்சம் வளையல்
சங்ககிரி, வி.என்.பாளையம் சக்தி மாரியம்மன், சரஸ்வதி அலங்காரத்தில் காட்சியளித்தார். அங்கு வந்த பக்தர் களுக்கு, அம்மன் சன்னதியில் வைத்து பூஜிக்கப்பட்ட தாலிக் கயிறு, மஞ்சள், குங்குமம், வெற்றிலை, பாக்கு வழங்கப்பட்டன. ஓமலுார் பெரிய மாரியம்மன், வெள்ளி கவ-சத்தில் அருள்பாலித்தார்.
தாரமங்கலம் சக்தி மாரியம்மன் கோவிலில், 1 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட வண்ண வளையல்-களால் அலங்காரம் செய்து தீபாராதனை காட்டப்-பட்டது.
திருவிளக்கு பூஜை
ஆத்துார் பெரிய மாரியம்மன் கோவிலில், 300 சுமங்கலி பெண்கள், திரு விளக்கு பூஜை செய்து வழிபட்டனர். அவர்களுக்கு குங்குமம், மஞ்சள், தாலி கயிறு உள்ளிட்ட பிரசாத பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன. மூலவர் பெரிய மாரியம்மன், வெள்ளி கவசம், புஷ்ப அலங்காரத்தில் அருள்பா-லித்தார்.
கெங்கவல்லி அருகே செந்தாரப்பட்டி மகா மாரி-யம்மனுக்கு திருமாங்கல்ய கயிறு அலங்காரம், புஷ்ப அலங்காரம் செய்யப்பட்டது. ஆத்துார், கடைவீதி அங்காளபரமேஸ்வரி அம்மன், வெள்ளி கவசத்தில் அருள்பாலித்தார். விநாயக-புரம் சமய புரத்து மாரியம்மன், சந்தனம், மஞ்சள் காப்பு, புஷ்ப அலங்காரத்தில் அருள்பாலித்தார்.
அதேபோல் சேலம் மாவட்டம் முழுதும் உள்ள அம்மன் கோவில்களில் ஏராளமான பக்தர்கள் தரிசனம்
செய்தனர்.