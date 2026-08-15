தங்கம், வெள்ளி, வேப்பிலை, சந்தனம் அலங்காரங்களில் அம்மன்:திரளான பக்தர்கள் தரிசனம்
தங்கம், வெள்ளி, வேப்பிலை, சந்தனம் அலங்காரங்களில் அம்மன்:திரளான பக்தர்கள் தரிசனம்
ADDED : ஆக 13, 2026 02:55 AM
சேலம், கோட்டை பெரிய மாரியம்மன் உள்ளிட்ட எட்டுப்பட்டி மாரியம்மன் கோவில்களில் ஆடித்திருவிழா வெகு விமரிசையாக நடத்தப்பட்டது. ஆடி அமாவாசையான நேற்று, கோட்டை மாரி-யம்மனுக்கு, 108 வலம்புரி சங்குகளில் புனிதநீர் நிரப்பி வைத்து, நாட்டில் நல்ல மழை பொழிய வேண்டி சிறப்பு யாகம் நடந்தது.
சங்குகளில் இருந்த புனித நீரால் மூலவர் அம்மனுக்கு சங்காபிே-ஷகம் செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து சர்வ அலங்காரத்தில் மாரியம்-மனுக்கு மகா தீபாராதனை காட்டி பூஜை செய்தனர். ஏராளமான பக்தர்கள் அம்மனை வழிபட்டனர். மேலும் வெள்ளி கவச அலங்-காரத்திலும் மாரியம்மன் காட்சியளித்தார்.
அய்யந்திருமாளிகை மாரியம்மன் கோவிலில் மூலவர் அம்ம-னுக்கு வேப்பிலைகளால் சிறப்பு அலங்காரம் செய்து பூஜை செய்-யப்பட்டது. குமாரசாமிப்பட்டி எல்லைப்பிடாரி அம்மன், தங்க கவசத்தில் ஜொலித்தார்.
அதேபோல் ஆடி அமாவாசை, 14ம் ஆண்டு கும்பாபி ேஷக விழாவை ஒட்டி, மன்னார்பாளையம் பிரிவு சாலையில் உள்ள சேலம் ஆதிபராசக்தி பிரத்யங்கிரா தேவி கோவிலில், கண் திருஷ்டி விலகி, தடைகள் அனைத்தும் நீங்க வேண்டும் என, பக்-தர்கள், 1,000 கிலோ வரமிளகாய்களை யாகத்தில் சமர்ப்பித்து வழிபட்டனர்.
மிளகாய் யாக பூஜை
கெங்கவல்லி, ஆணையாம் பட்டியில், சுவேத நதி தென்கரையில் உள்ள மாசி பெரியசாமி, கருப்பசாமி கோவிலில் பால், பன்னீர், சந்தனம், மஞ்சள் அபிேஷக பூஜை நடந்தது. தொடர்ந்து மிளகாய் யாக பூஜை நடந்தது. பில்லி, சூனியம், ஏவல் நீங்கவும், குழந்தை பாக்கியம், தொழில் நிவர்த்தி வேண்டுதலுக்கு, பக்தர்கள் வழங்கிய வற்றல் மிளகாய்களை, யாக குண்டத்தில் கொட்டி பூஜை செய்யப்பட்டது. ஏராளமான பக்தர்கள் வழிபட்டனர். தலைவாசல், பெரியேரி அங்காள பரமேஸ்வரி கோவிலில் ஊஞ்சல் உற்சவம் நடந்தது. ஆத்துார் வெள்ளப்பிள்ளையார் கோவிலில் மூலவர், வெள்ளி கவசத்தில் அருள்பாலித்தார்.
கத்தி மீது நின்று வாக்கு
ஆத்துார், அம்மம்பாளையம் அணைக்கட்டு கருப்பண்ணார் கோவிலில் நடந்த பூஜையின்போது, பூசாரி ரமேஷ், கத்தி மீது ஏறி நின்று, ஊர் பெயர், தொழில் விபரங்களை தெரிவித்து பக்தர்-களை அழைத்து, அவர்களது குறைகளை கூறி அருள்வாக்கு கூறினார். தொடர்ந்து பக்தர்
களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. கொத்தாம்பாடியில் உள்ள, 20 அடி உயர முனீஸ்வரன் சுவாமிக்கு சிறப்பு அபி
ேஷக பூஜை நடந்தது. பின் புஷ்ப அலங்காரத்தில் முனீஸ்வரன் அருள்பாலித்தார்.
ஆத்துார், கோட்டை சம்போடை வன மதுர காளியம்மன், ஆற-களூர் அம்பாயிரம்மன், ஏத்தாப்பூர் முத்துமலை முருகன், வட-சென்னிமலை பாலசுப்ரமணியர் உள்ளிட்ட கோவில்களிலும் சிறப்பு வழிபாடு நடந்தது.
அர்த்தநாரீஸ்வரர்
தாரமங்கலம், பாப்பம்பாடி சந்தைப்பேட்டை மகா மாரியம்மன் கோவிலில் வாசனை திரவியங்களால் அபிஷேகம் செய்தனர். தொடர்ந்து அன்னம் வைத்தபடி, அன்னபூரணியாக காட்சியளித்த அம்மனுக்கு தீபாராதனை காட்டப்பட்டது. தாரமங்கலம் சக்தி மாரியம்மன் கோவிலில், அர்த்தநாரீஸ்வரர் அலங்காரம் செய்து தீபாராதனை காட்டப்பட்டது.
மேச்சேரி பத்ரகாளியம்மன் கோவிலுக்கு, அமாவாசை நாளில் அதிகாலை முதலே நீண்ட வரிசையில் நின்று பக்தர்கள் வழி
படுவர். ஆனால் ஆடி அமாவாசையான நேற்று, பக்தர்கள் கூட்டம் மிகவும் அதிகமாக இருந்தது. சந்தன காப்பு அலங்கா-ரத்தில் அம்மன் அருள்பாலித்தார். கருவறை முன் தங்க முலாம் பூசிய செம்பு தகடு பொருத்தப்பட்டிருந்தது. அதிகாலை முதல் இரவு வரை, திரளான பக்தர்கள்
தரிசனம் செய்தனர்.
ரூ.1.38 கோடிக்கு
காய்கறி விற்பனை
ஆடி அமாவாசையை ஒட்டி, சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள, 13 உழவர் சந்தைகளில், 299.62 டன் காய்கறி மூலம், 1.38 கோடி ரூபாய்க்கு விற்பனை நடந்தது. அதிகபட்சமாக, தாதகாப்பட்டி சந்-தையில், 29.36 லட்சம் ரூபாய், குறைந்தபட்சமாக மேச்சேரி சந்-தையில், 44,000 ரூபாய்க்கு விற்பனை நடந்தது என, வேளாண் விற்பனை துறையினர் தெரிவித்தனர்.
முன்னோர்க்கு ஏராளமானோர் தர்ப்பணம்
சூரியன் தெற்கு நோக்கி பயணிக்கும் தட்சிணாயன காலத்தின் தொடக்கத்தில் வருவது ஆடி அமாவாசை. சூரியன் வடக்கு நோக்கி சஞ்சரிக்கும் உத்தராயன காலத்தின் தொடக்கத்தில் வரு-வது தை அமாவாசை. புரட்டாசியில் வருவது, மகாளய அமா-வாசை என்பர். இந்த நாட்களில், இறந்த முன்னோர்களின் ஆசிர்-வாதம் கிடைக்க, ஆறு, கடலில், மக்கள் தர்ப்பணம் கொடுப்பர்.
அதன்படி ஆடி அமாவாசையான நேற்று, பல்வேறு மாவட்டங்-களில் இருந்து மக்கள், நேற்று அதிகாலை முதலே, சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் வந்தனர். அங்கு காவிரி பாலம், எம்.ஜி.ஆர்., பாலம் அடிவாரம் உள்ள காவிரியாற்றில் நீராடினர். தொடர்ந்து கரையோரம் உள்ள படித்துறைகளில் அமர்ந்து, புரோ-கிதர்கள் மந்திரம் கூற, மக்கள், முன்னோர்களுக்கு பிண்டம் வைத்து தர்ப்பணம் கொடுத்தனர்.
மேட்டூர் காவிரி ஆற்றில் குறைந்த அளவே தண்ணீர் சென்றது. அந்த நீரும் பாசி படலத்துடன் துர்நாற்றம் வீசியதால், தர்ப்பணம் கொடுக்க நீராடியவர்கள் முகம் சுளித்தனர். பெரும்பாலோர் நீரில் மூழ்கிய உடனே கரைக்கு திரும்பி படித்துறையில் அமர்ந்து தர்ப்-பணம் கொடுத்தனர்.
அதேபோல் காவிரி ஆற்றங்
கரையோரங்களான கல்வடங்கம், பூலாம்பட்டி, கோனேரிப்பட்டி, காவேரிப்பட்டி உள்ளிட்ட இடங்களில் ஏராளமான மக்கள், முன்-னோர்களுக்கு திதி, தர்ப்பணம் கொடுத்தனர்.
சேலம், திருமணிமுத்தாற்றங்கரையில் உள்ள சுகவனேஸ்வரர் கோவில் நந்தவனம், அக்கோவில் எதிரே உள்ள விநாயகர் கோவில் ஆகிய இடங்களிலும் காலை முதலே, ஏராளமான மக்கள் வந்து முன்னோர்களுக்கு காய்கறி, அரிசி பழங்களை வைத்து, எள் கலந்த தண்ணீர் ஊற்றி தர்ப்பணம் கொடுத்தனர். உத்தமசோழபுரம் கரபுரநாதர் கோவில், கன்னங்
குறிச்சி மூக்கனேரி கரையிலும், பலர் தர்ப்பணம் கொடுத்தனர்.