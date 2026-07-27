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அண்ணனை மடியில் படுக்கவைத்து தாலாட்டும் கோலத்தில் அம்மன்

அண்ணனை மடியில் படுக்கவைத்து தாலாட்டும் கோலத்தில் அம்மன்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 12:53 AM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 12:53 AM

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சேலம்: சேலம், அம்மாபேட்டை பலப்பட்டரை மாரியம்மன் கோவில் கும்பாபிேஷகம் கடந்தாண்டு டிச., 1ல் நடந்தது. அதற்கு பின் முதல்முறை ஆடித்திருவிழா, கடந்த, 21ல் தொடங்கியது.

நேற்று, அண்ணன் ரங்கநாதரை மடியில் படுக்க வைத்து தாலாட்டும் கோலத்தில் அம்மன் அருள்பாலித்தார். நாளை கம்பம் போடுதல், ஆக., 3ல் சக்தி அழைத்தல் ஊர்வலம், 4ல் சக்தி கரகம், பொங்கல் வைத்தல், உருளுதண்டம், 5ல் குண்டம் இறங்குதல், 6ல் அக்னி கரகம், 7ல் வண்டி வேடிக்கை, 8ல் மஞ்சள் நீராட்டு விழா, 9ல் சத்தாபரண ஊர்வலம், 10ல் ஊஞ்சல் உற்சவம், 11ல் பால்குட ஊர்வலத்துடன் விழா நிறைவு பெறும்.தீர்த்தக்குட ஊர்வலம்

ஆத்துார் வசிஷ்ட நதி தென்கரையில் உள்ள பெரிய மாரியம்மன் கோவிலில் கடந்த, 20ல் ஆடித்திருவிழா தொடங்கியது. நேற்று தீர்த்தக்குட ஊர்வலம் நடந்தது. 100க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் தீர்த்தக்குடம் எடுத்து, தாயுமானவர் தெருவில் இருந்து கோவிலை அடைந்தனர். அங்கு புனித நீரை, அம்மன் மீது ஊற்றி வழிபட்-டனர். பின் புஷ்ப அலங்காரத்தில் அம்மன் அருள்பாலித்தார். பக்-தர்கள்

வழிபட்டனர்.

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