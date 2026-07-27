/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ வீட்டு கட்டிலில் இறந்து கிடந்த மூதாட்டி
ADDED : ஜூலை 27, 2026 12:57 AM
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தாரமங்கலம்: தாரமங்கலம், தச்சங்காட்டூரை சேர்ந்தவர் ரமேஷ், 41. வாலாஜா-பேட்டையில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் மேலாளராக பணிபுரி-கிறார்.
இவரது தந்தை இறந்த நிலையில், தாய் மாதம்மாள், 71, தச்சங்காட்டூரில் தனியே வசித்தார். நேற்று முன்தினம் மாலை, 5:30 மணிக்கு தாய் வீட்டுக்கு ரமேஷ் சென்றபோது, கதவு உட்-புறம் தாழிடப்பட்டிருந்தது. சந்தேகம் அடைந்து பின்புற ஜன்னலை உடைத்து பார்த்தபோது, மாதம்மாள் கட்டிலில் இறந்து கிடந்தது தெரிந்தது. உடல் அழு-கிய நிலையில் இருந்தது. தாரமங்கலம் போலீசார் விசார-ணையில், சர்க்கரை நோயால் மாதம்மாள் இறந்தது தெரியவந்-தது.