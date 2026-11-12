/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/15ல் அண்ணா மாரத்தான் அனைவருக்கும் அழைப்பு
ADDED : நவ 12, 2026 01:34 AM
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சேலம்: சேலம் கலெக்டர் இளம் பகவத் அறிக்கை:
'அண்ணா மாரத்தான்' போட்டி, வரும், 15 காலை, 6:30 மணிக்கு சேலம் காந்தி மைதானத்தில் நடக்க உள்ளது. அதில், 17 முதல் 25 வயதுக்குட்டோர் பிரிவில், ஆண்களுக்கு, 8 கி.மீ., பெண்களுக்கு, 5 கி.மீ., போட்டியும், 25 வயதுக்கு மேற்பட்டோர் பிரிவில் ஆண்களுக்கு, 10 கி.மீ., பெண்களுக்கு, 5 கி.மீ., மாரத்தான் போட்டி நடக்க உள்ளது.இரு பிரிவுகளில் முதல் மூன்று இடங்களை பிடிப்பவர்களுக்கு முறையே, தலா, 5,000, 3,000, 2,000 ரூபாய், 4 முதல், 10 இடங்களை பிடிப்பவர்களுக்கு தலா, 1,000 ரூபாய் பரிசு வழங்கப்படும். விருப்பம் உள்ளவர்கள், காந்தி மைதானத்தில் உள்ள மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலகத்தில் ஆதார் அட்டை, மருத்துவ தகுதி, வயது சான்றிதழ்கள், வங்கி கணக்கு புத்தக நகல் ஆகியவற்றை கொடுத்து பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.