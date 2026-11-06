/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ அண்ணா பல்கலை கிரிக்கெட் அரசு கல்லுாரி 2ம் இடம்
ADDED : நவ 06, 2026 01:36 AM
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ஓமலுார்: சென்னை அண்ணா பல்கலை கட்டுப்பாடில் உள்ள கல்லுாரிகள் இடையே, பல்வேறு மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டு கிரிக்கெட் போட்டி நடத்தப்படுகிறது. அதன்படி மண்டலம் - 8க்கான போட்டி, சேலம், கருப்பூர் அரசு பொறியியல் கல்லுாரியில் கடந்த அக்., 30ல் தொடங்கியது.
19 கல்லுாரிகளை சேர்ந்த அணியினர் பங்கேற்றனர். 'நாக் அவுட்' முறையில், 20 ஓவராக, தினமும், 3 போட்டி நடத்தப்பட்டன. நேற்று அரையிறுதி, இறுதிப்போட்டிகள் நடந்தன.முடிவில், சேலம் ஏ.வி.எஸ்., முதலிடம், கருப்பூர் அரசு பொறியியல் கல்லுாரி இரண்டாமிடம், அரியானுார் வி.எஸ்.ஏ., மூன்றாமிடம் பெற்றன. அந்த அணியினருக்கு, அரசு பொறியியல் கல்லுாரி முதல்வர் கீதா, கோப்பை, சான்றிதழ்களை வழங்கினார். உடற்கல்வி இயக்குனர் யுவராஜ் உடனிருந்தார். முதலிடம் பெற்ற அணி, மாநில போட்டிக்கு தகுதி பெற்றது.