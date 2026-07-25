உயர்கல்வியில் சிறந்து விளங்கும் அன்னபூரணா பொறியியல் கல்லுாரி
உயர்கல்வியில் சிறந்து விளங்கும் அன்னபூரணா பொறியியல் கல்லுாரி
ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:44 AM
சேலம்: சேலம் அன்னபூரணா கல்லுாரி குறித்து, துணைத்தலைவர் சந்திரசேகர், முதல்வர் அன்-புச்செழியன் ஆகியோர் கூறியதாவது:
அன்னபூரணா பொறியியல் கல்லுாரியில், இள-நிலை பாடப்பிரிவுகளான ஆர்டிபிசியல் இன்டெ-லிஜென்ஸ் -டேட்டா சயின்ஸ், ஆட்டோ மொபைல், பயோ மெடிக்கல், சிவில், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனி-கேஷன், எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ், மெக்கானிக்கல், இன்பர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆகிய பாடப்பிரிவுகள் உள்ளன. முதுநிலை பாடப்பிரிவுகளான கம்ப்பூட்டர் சயின்ஸ், பவர் எலக்ட்ராணிக்ஸ், கம்யூனிகேசன் சிஸ்டம், இன்-டஸ்டிரியல் சேப்டி, ஸ்டிரக்சுரல் இன்ஜி., ஆகிய பாடப்பிரிவுகள் உள்ளன. நவீன வசதிகளுடன் உருவாக்கப்பட்டுள்ள அன்-னபூரணா டெக் பார்க்கில், 10 கணினி ஆய்வ-கங்கள், 750க்கும் மேற்பட்ட உயர தர, ஐ.சி., கம்ப்-யூட்டர்களுடன், ஐ டுல்ஸ் கொண்ட, 40 ஸ்மார்ட் வகுப்பறைகள் உள்ளன.
சர்வதேச தரத்தில் உயர்கல்வி அளிக்கும் எங்கள் கல்லுாரிக்கு, 'நாக்' கமிட்டி சார்பில், 'ஏ' கிரேடு தரச்சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது. துறைக-ளுக்கு தேசிய அங்கீகார வாரியத்தின், 'என்.பி.ஏ.' அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது. 95 சதவீத மாண-வர்கள் உள்நாட்டு மற்றும் பன்னாட்டு நிறுவனங்-களில் பணிவாய்ப்பு பெற்றுள்ளனர். தலைசிறந்த மென் பொருள் நிறுவனங்களில் ஒன்றான ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயிற்சி மையம், சேலம் மற்றும் நாமக்கல், ஈரோடு, தர்ம-புரி, கிருஷ்ணகிரி ஆகிய, 5 மாவட்டங்களில் முதல் முறையாக எங்கள் கல்லுாரி மட்டுமே உள்ளது.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.