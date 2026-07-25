'சர்வதேச தரத்தில் உயர்கல்வி அளிக்கும் அன்னபூரணா பொறியியல் கல்லுாரி'
'சர்வதேச தரத்தில் உயர்கல்வி அளிக்கும் அன்னபூரணா பொறியியல் கல்லுாரி'
ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:14 AM
சேலம் அன்னபூரணா கல்லுாரி குறித்து, அதன் துணைத்தலைவர் சந்திரசேகர், முதல்வர் அன்புச்
செழியன் கூறியதாவது:
அன்னபூரணா பொறியியல் கல்லுாரியில், இள-நிலை பாடப்பிரிவுகளில் ஆர்டிபிசியல் இன்டெ-லிஜென்ஸ், -டேட்டா சயின்ஸ், ஆட்டோமொபைல், பயோ மெடிக்கல், சிவில், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன், எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்-ரானிக்ஸ், மெக்கானிக்கல், இன்பர்மேஷன் டெக்-னாலஜி உள்ளன. முதுநிலை பாடப்பிரிவுகளில் கம்ப்பூட்டர் சயின்ஸ், பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ், கம்-யூனிகேசன் சிஸ்டம், இன்டஸ்டிரியல் சேப்டி, ஸ்டிரக்சுரல் இன்ஜி.,
உள்ளன. நவீன வசதிகளுடன் உருவாக்கப்பட்-டுள்ள அன்னபூரணா டெக் பார்க்கில், 10 கணினி ஆய்வகங்கள், 750க்கும் மேற்பட்ட உயர் தர, ஐ.சி., கம்ப்யூட்டர்களுடன், ஐ டுல்ஸ் கொண்ட, 40 ஸ்மார்ட் வகுப்பறைகள் உள்ளன. சர்வதேச தரத்தில் உயர்கல்வி அளிக்கும் எங்கள் கல்லுா-ரிக்கு, 'நாக்' கமிட்டி சார்பில், 'ஏ' கிரேடு தரச்சான்-றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
துறைகளுக்கு தேசிய அங்கீகார வாரியத்தின், என்.பி.ஏ., அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது. 95 சதவீத மாணவர்கள் உள்நாட்டு மற்றும் பன்னாட்டு நிறு-வனங்களில் பணிவாய்ப்பு பெற்றுள்ளனர். ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயிற்சி மையம், சேலம், நாமக்கல், ஈரோடு, தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களில் முதல் முறை-யாக எங்கள் கல்லுாரியில் மட்டுமே அமைக்கப்பட்டன.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.