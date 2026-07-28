டிப்பர் லாரி மீது பைக் மோதிய விபத்தில் மேலும் ஒருவர் பலி
டிப்பர் லாரி மீது பைக் மோதிய விபத்தில் மேலும் ஒருவர் பலி
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:48 AM
அயோத்தியாப்பட்டணம்; டிப்பர் லாரி மீது பைக் மோதிய விபத்தில், மேலும் ஒருவர் உயிரிழந்தார்.
ஈரோடு மாவட்டம், அவல்பூந்துறையை சேர்ந்-தவர் மணிகண்டன் மகன் தனியார் கல்லுாரி மாணவர் திருலோகேந்திரன், 20. இவரது நண்பர் ஈரோடு மாவட்டம், அரச்சலுாரை சேர்ந்த சுப்பிர-மணி மகன் தனியார் கல்லுாரி மாணவர் மதன்-குமார், 17. இருவரும், வாழப்பாடியில் உள்ள திருலோகேந்திரன் உறவினர் வீட்டிற்கு கடந்த, 25ம் தேதி மாலை, 5:40 மணிக்கு யமஹா ஆர்15 பைக்கில் வந்தனர்.திருலோகேந்திரன் ஹெல்மெட் அணியாமல் பைக் ஓட்டினார். அப்போது, அயோத்தியாப்பட்-டணம் அடுத்த மின்னாம்பள்ளி திங்கள் சந்தை அருகே, சேலம் - சென்னை தேசிய நெடுஞ்சா-லையில் சென்றபோது, டிப்பர் லாரி மீது பைக் மோதியது.
இந்த விபத்தில் திருலோகேந்திரன் சம்பவ இடத்-திலேயே உயிரிழந்தார். மதன்குமார், சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார். பின்னர், மேல் சிகிச்சைக்காக சேலத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். இந்நி-லையில், நேற்று முன்தினம் மாலை அவர் உயி-ரிழந்தார்.
காரிப்பட்டி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.