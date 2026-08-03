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விஷ்ணு ராதிகா நிதி நிறுவனத்தில் பணம் இழந்தவர் புகார் அளிக்கலாம்

விஷ்ணு ராதிகா நிதி நிறுவனத்தில் பணம் இழந்தவர் புகார் அளிக்கலாம்

ADDED : ஆக 03, 2026 01:21 AM

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ADDED : ஆக 03, 2026 01:21 AM

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சேலம்: சேலம், அம்மாபேட்டை, முத்து உடையார் வளாகத்தில், 'ஸ்ரீவிஷ்ணு ராதிகா சிட்ஸ்' பெயரில் தனியார் நிதி நிறுவனம் செயல்படுகிறது.

அதை, ரவி, 58, ராதிகா தம்பதியர், பானுரேகா, 51, வெங்கடேஷ் ஆகியோர் நடத்தினர். அங்கு பணம் முதலீடு செய்தால் இரட்டிப்-பாக கிடைக்கும் என விளம்பரம் செய்தனர். அதை நம்பி ஏராள-மானோர் முதலீடு செய்தனர். ஆனால், முதலீடு செய்தவர்க-ளுக்கு, பணம் வழங்கவில்லை.

பாதிக்கப்பட்டோர் புகார்படி, சேலம் மாநகர மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் விசாரித்ததில், மோசடியில் ஈடுபட்டது தெரிந்தது. இதனால் கடந்த மாதம், 21ல் ரவி, பானுரேகாவை, போலீசார் கைது செய்தனர்.

இந்நிலையில் வெங்கடேஷ் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இறந்து-விட்டார். இதனால் வழக்கில் தொடர்புடைய ராதிகாவை, போலீசார் தேடி

வருகின்றனர்.

இதுகுறித்து இன்ஸ்பெக்டர் சிவகாமி கூறுகையில், ''விஷ்ணு ராதிகா நிதி நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்து, பணம் இழந்த மக்கள், சேலம் மாநகர மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசில் புகார் அளிக்கலாம்,'' என்றார்.

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