/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/கிழக்கு கோட்ட அஞ்சல் கண்காணிப்பாளர் நியமனம்
ADDED : நவ 06, 2026 01:37 AM
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சேலம்: ஈரோடு கோட்ட முதுநிலை அஞ்சல் கண்காணிப்பாளர் கோபாலன், கூடுதல் பொறுப்பாக, சேலம் கிழக்கு கோட்ட அஞ்சலகத்தை நிர்வகித்து வந்தார்.
அவருக்கு பதில், சென்னை, அண்ணாசாலை தலைமை அஞ்சலகத்தின் முதன்மை அஞ்சல் அதிகாரி நிஹாலா ெஷரிப், சேலம் கோட்ட முதுநிலை அஞ்சல் கண்காணிப்பாளராக இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.அதேபோல் மதுரை ஆர்.எம்.எஸ்., கோட்ட முதுநிலை கண்காணிப்பாளர் திவ்யா, சென்னையில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள போக்குவரத்து தளவாட மேலாண் பிரிவின் மண்டல உதவி அஞ்சல் தலைவராகவும், சென்னை மத்திய கோட்ட முதுநிலை அஞ்சல் கண்காணிப்பாளர் விஷ்ணுராஜ், மதுரை ஆர்.எம்.எஸ்., கோட்டத்துக்கும் மாற்றப்பட்டுள்ளனர்.