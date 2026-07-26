30 ஆண்டு சேவையாற்றிய 58 செவிலியருக்கு பாராட்டு

ADDED : ஜூலை 26, 2026 04:25 AM
சேலம்:சேலம் அரசு செவிலியர் பயிற்சி பள்ளி, 1996ம் ஆண்டு முதல் செயல்படுகிறது. அதன் முதல் பேட்ஜில் பயிற்சி பெற்ற முன்னாள் மாணவர்கள் சந்திப்பு, 30ம் ஆண்டு விழா, அரசு மருத்துவமனை புதிய செவிலியர் பயிற்சி பள்ளியில் நடந்தது.
அதில், அங்கு பயிற்சி பெற்று, 30 ஆண்டாக செவிலியர் சேவையாற்றும், 58 பேருக்கு விருதுகளை வழங்கி, மருத்துவமனை கண்காணிப்பாளர் ராஜ்குமார் பாராட்டினார். சிறப்பு அழைப்பாளரான, மெட்ராஸ் மருத்துவ கல்லுாரி செவிலிய பயிற்சி கல்லுாரி முதல்வர் சங்கர் சண்முகம், 30 ஆண்டு சேவையாற்றியவர்களை வாழ்த்தி பேசினார்.
தொடர்ந்து சேலம் செவிலியர் பள்ளியில் பயிற்சி பெற்ற, தற்போதைய தமிழ்நாடு நர்சிங் கவுன்சில் பதிவாளர் சண்முகம் - ஷகிலா தம்பதி சார்பில், புது செவிலியர் பயிற்சி பள்ளிக்கு, 'ஸ்மார்ட் போர்டுகள்', முன்னாள் மாணவர் குமரேசன் சார்பில், 5 கம்ப்யூட்டர் என, 3 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் பொருட்கள், நன்கொடையாக வழங்கப்பட்டன.
மேலும் பாராட்டு பெற்ற அனைவரும், குழு புகைப்படம் எடுத்து மகிழ்ந்தனர். ஏற்பாடுகளை பயிற்சி பள்ளி முதல்வர் காளியம்மாள், நர்சிங் கண்காணிப்பாளர் கெஜலட்சுமி, ஆர்.எம்.ஓ., பிரியா உள்ளிட்ட முன்னாள் மாணவர்கள் செய்திருந்தனர்.