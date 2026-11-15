ஆராம்பதியாயி கோவில் கும்பாபிஷேகம் கோலாகலம்

UPDATED : நவ 14, 2026 04:58 AM
ADDED : நவ 14, 2026 04:17 AM
சங்ககிரி: சங்ககிரி புது பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே, எஸ்.கே.நகரில், ஸ்ரீஆராம்பதியாயி, பாப்பாத்தி அம்மன், அய்யனாரப்பன், கருப்பனார்சுவாமி, உஞ்சவனத்தம்மன் கோவில்கள் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ளன. அக்கோவில் கும்பாபிஷேகத்துக்கு, நேற்று முன்தினம் பவானி கூடுதுறையிலிருந்து புனித நீர் எடுத்து வரப்பட்டது. தொடர்ந்து கணபதி ஹோமம் செய்யப்பட்டு, வாஸ்து பூஜை, சக்தி அழைத்தல் நடந்தது.
நேற்று சிறப்பு யாகசாலை வேள்வி பூஜை நடந்து, பட்டாச்சாரியார்கள், வேதமந்திரம் முழங்க, கோவில்களின் கோபுர கலசங்களுக்கு புனிதநீர் ஊற்றி கும்பாபி ேஷகத்தை நடத்திவைத்தனர். பின் புனிதநீர், கூடியிருந்த பக்தர்கள் மீது தெளிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து சுவாமிகளுக்கு பல்வேறு திவ்ய பொருட்களால் சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம் செய்யப்பட்டு பூஜை நடந்தது. திரளான பக்தர்கள்,சுவாமிகளை வழிப்பட்டனர்.
கூத்தாண்டவர் கோவில்
பெத்தநாயக்கன்பாளை யம், பனைமடல் கூத்தாண்டவர், லட்சுமண பெருமாள் கோவிலில் பல்வேறு புண்ணிய ஸ்தலங்கள் மற்றும் நதிகளில் இருந்து கொண்டுவரப்பட்ட புனித நீருக்கு, யாகசாலையில் சிறப்பு பூஜை நடந்தது. தொடர்ந்து கலசத்தை தலையில் சுமந்தபடி, கோவிலை சுற்றி வந்தனர். பின் கோபுர கலசம் மீது புனிதநீரை ஊற்றி கும்பாபிஷேகம் செய்தனர். 'கோவிந்தா' கோஷம் எழுப்பி பக்தர்கள் வழிபட்டனர்.